Ihr Ältester ist zwei Jahre alt geworden Stylischer Kindergeburtstag: Rihanna und A$AP Rocky feiern Sohn RZA

SpotOn News | 13.05.2024, 14:21 Uhr

Krankheitsbedingt musste Rihanna die Met Gala am 6. Mai ausfallen lassen. Doch bei privaten Terminen hat die Style-Queen das verpasste Mode-Event nun wieder ein bisschen gut gemacht und sich in New York in zwei coolen Looks gezeigt.

Hinter Popstar Rihanna (36) und Rapper A$AP Rocky (35) liegt ein ereignisreiches Wochenende. Erst feierte das Paar in New York den zweiten Geburtstag seines Sohnes RZA Athelston, dann gönnten sich die beiden zum Muttertag noch eine Date-Night.

Zum Ehrentag ihres Ältesten unternahmen die Musikstars einen Familienausflug in die Color Factory im Viertel Soho, ein interaktives Kunstmuseum mit farbenfrohen Installationen für Kinder. Dort schmissen sie eine kleine Geburtstagsparty mit ihren engsten Freunden, Verwandten und vielen Luftballons. Beim Verlassen der Einrichtung wurden Rihanna und A$AP Rocky mit ihren beiden Kindern – neben RZA haben sie noch den acht Monate alten Riot Rose – auf dem Arm fotografiert. Dabei zeigten sie sich gewohnt stylisch.

Kinder in Jeansjacken

Die "Stay"-Sängerin lächelte, während sie ihre Arme um Baby Riot schlang. Sie trug zu einer weiten grauen Jeanshose ein silbernes trägerloses Seidenhemd und eine übergroße, graue, flauschige Jacke. Dazu kombinierte sie glänzende High Heels, eine ovale Sonnenbrille und eine auffällige Silberkette. Auch A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, schien gut gelaunt zu sein, lächelte und winkte den Fans mit RZA auf dem Arm zu. Mit Jeans, einem weißen T-Shirt und einer gestreiften Button-Down-Jacke hielt er seinen Look lässig. Er fügte schwarze Abendschuhe, eine Pilotensonnenbrille, eine goldene Halskette und Ohrstecker hinzu, um sein Outfit zu vervollständigen.

Die beiden Kinder trugen Jeansjacken. Während Geburtstagskind RZA dazu eine braune Hose und weiße Turnschuhe anhatte und an einem orangefarbenen Schnuller nuckelte, war Riot in Jeansshorts, ein graues T-Shirt und braune Schuhe gekleidet. Der Kleine hatte einen weißen Schnuller im Mund.

Das ist Rihannas Modevorbild für ihre Söhne

Rihanna erzählte im vergangenen Monat gegenüber "Entertainment Tonight", dass ihr Freund sie bei der Kleiderwahl für den Nachwuchs inspiriere. "Wenn ich sie anziehe, versuche ich immer, sie wie Rocky anzuziehen." Vor den Kindern habe sie sich immer nur vorgestellt, wie sie ein Mädchen anziehen werde. "Wir alle tun es als Frauen und sagen: 'Oh, ich werde ihr diese süßen kleinen Dinger anziehen', aber dann bekommt man Söhne und fragt sich: 'Was soll ich tun?' und ich dachte: 'Weißt du was, ich habe den größten Knaller – ihren Vater.'"

Das Paar ist seit 2020 zusammen, im Mai 2022 kam RZA zur Welt. Während des Super-Bowl-Auftritts im Februar 2023 überraschte Rihanna dann mit einem Babybauch und verkündetet damit ihre zweite Schwangerschaft. Im August 2023 kam Riot zur Welt.

Bei der Date-Night zeigt Rihanna viel Bein

Einen Tag nach dem Kindergeburtstag am Samstag war dann Zweisamkeit angesagt: Das Paar ließ den Muttertag am 12. Mai in der Roxy Bar im Manhattaner Stadtteil Tribeca mit einem romantischen Abendessen ausklingen. Auch dabei wurden beide in stylischer Kleidung von den Fotografen abgelichtet. Während der Rapper ein dunkelblaues Outfit gewählt hatte, stach seine Liebste in Rot hervor. Rihanna trug ein nach hinten geknotetes Oberteil mit einem "Comme des Garçons"-Logo sowie einen langen Maxirock mit hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie schwarze Stilettos, kräftigen roten Lippenstift und lange blonde Haare. Als besondere Überraschung hatte A$AP Rocky ein historisches gelbes New Yorker Taxi angeheuert, worüber sich Rihanna offensichtlich sehr freute.

Zuletzt hatte es Verlobungsgerüchte um das Paar gegeben, die sie aber bisher nicht bestätigten. Neue Spekulationen um einen Antrag heizte allerdings die Tatsache an, dass die 36-Jährige bei dem Date am Sonntagabend einen auffälligen silbernen Ring an ihrem linken Ringfinger trug.