Stolze Mutter Stylisches Duo: Tochter Harper überreicht Victoria Beckham einen Preis

Harper tritt in die Mode-Fußstapfen ihrer Mutter. (jom/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 12:03 Uhr

Designerin Victoria Beckham wurde in London für ihre Leistungen als Unternehmerin ausgezeichnet. Auf der Bühne der Gala durfte Tochter Harper ihr den Preis überreichen.

Victoria Beckham (50) wurde am Dienstag (5. November) von der UK-Ausgabe der "Harper's Bazaar" in London geehrt. In einem Instagram-Post heißt es dazu: "Gestern Abend wurde Victoria Beckham bei den Bazaar Awards 2024 von ihrer Tochter Harper mit dem Preis für die 'Frau des Jahres' ausgezeichnet. Die jährliche Zeremonie ist eine Hommage an weibliche Leistungen, die uns in den letzten zwölf Monaten inspiriert, unterhalten, bewegt und beeindruckt haben."

In dem dazugehörigen Clip ist zu sehen, wie die Designerin mit Tochter Harper (13) für die Fotografen posiert. Das Duo legte einen stylischen Auftritt hin.

Victoria Beckham trug zu dem Anlass einen elfenbeinfarbenen Hosenanzug aus Seide mit weitem Bein, tiefem Ausschnitt und einem Taillengürtel. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz und im Sleek-Look frisiert, nur einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Zum Make-up erklärte sie selbst bei Instagram: "Ich habe beschlossen, es einfach zu halten, mit einer Sun-Kissed-Haut und meinen typischen Smokey Eyes."

Lob von der Mutter

Harper Beckham, das jüngste der vier Kinder von Victoria und David Beckham (49), tritt in die stylischen Fußstapfen ihrer Mutter. Zu dem Event erschien sie in einem hellblauen Seidenkleid mit zarten Spaghetti-Trägern. Am Ausschnitt hatte die Robe zudem einen Cut-Out. Schlichte silberne Halskletten komplettierten das Outfit, zu dem die 13-Jährige ihre langen Haare offen über die Schultern trug.

Laut britischer "Daily Mail" erklärte Victoria Beckham, nachdem ihre Tochter ihr den Preis im Claridge's Hotel in London überreicht hatte: "Ich bin so stolz auf dich. Es kann beängstigend sein, in einem Raum voller Menschen auf die Bühne zu gehen, und du hast es mit solcher Gelassenheit und Eleganz getan."

Victoria Beckham wurde laut "Harper's Bazaar" für ihr Unternehmertum geehrt. In der Erklärung heißt es: "Während ihre Modemarke mit ihrer unverwechselbaren, reduzierten Ästhetik ihr 17. Jahr erreicht, hat die Designerin ihr Imperium um preisgekrönte Schönheits- und Duftprodukte erweitert und hat die Welt des Fernsehens im Visier." Damit wird offenbar Beckhams eigene Netflix-Doku-Serie angesprochen, die ihren Weg vom Musik-Superstar der 1990er-Jahre mit ihrer Gruppe Spice Girls bis hin zur Kreativdirektorin ihrer eigenen Modemarke zeigen soll.