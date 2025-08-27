Musik Suede deuten während Southbank-Centre-Takeover drittes Album der aktuellen Trilogie an

Suede - Pete Woodhead 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 18:00 Uhr

Suede haben angedeutet, dass noch in diesem Jahrzehnt ein drittes Album erscheinen wird, um ihre aktuelle Trilogie zu vollenden.

Bei ihrem ausverkauften ‚In The Round‘-Konzert im Londoner Southbank Centre am Dienstagabend (27. August) präsentierten Brett Anderson und Co. eine echte Rarität: eine vollständige Live-Aufführung ihres kommenden Albums ‚Antidepressants‘, Wochen vor dem offiziellen Release.

Dieser mutige Schritt markierte für die Britpop-Ikonen einen entschlossenen Blick nach vorn. Anderson (57) erklärte von der Bühne: „Wir sind die Anti-Nostalgie-Band.“ Dieses Motto prägte den ganzen Abend, da die Band stark auf neues Material setzte, während sie im Zugabenblock auch Songs von ‚Bloodsports‘ (2013), ‚Night Thoughts‘ (2016), ‚The Blue Hour‘ (2018) und ‚Autofiction‘ (2022) spielte.

‚Antidepressants‘, das am 5. September erscheint, folgt auf ‚Autofiction‘ von 2022 und bildet den zweiten Teil einer von Anderson beschriebenen „schwarz-weißen“ Trilogie. Das dritte und letzte Kapitel, so deutete er an, werde später in diesem Jahrzehnt erscheinen.

Als er den Abschlusssong des Albums ankündigte, sagte er: „Vielen Dank. Das ist unser zweites Schwarz-Weiß-Album der 2020er. Es wird ein drittes Schwarz-Weiß-Album geben. Und dann wechseln wir zu einer anderen Farbe! Das ist der letzte Song auf dem zweiten Album unserer Schwarz-Weiß-Phase. Er heißt ‚Life Is Endless, Life Is A Moment‘.“

Die Band veranstaltet derzeit ein sechstägiges Residency-Programm im Southbank Centre, das den Titel ‚Suede’s Takeover‘ trägt. Am 12. September wird im Purcell Room die intime 2018er-Doku ‚The Insatiable Ones‘ gezeigt, mit einem Live-Q+A mit Miranda Sawyer und Regisseur Mike Christie, das die letzten sieben Jahre ergänzt. Am 13. und 14. September geht es im Royal Festival Hall weiter, mit „zwei Sets aus Suedes heißgeliebten Klassikern, Hits und neuem Material“. Als Special Guests treten Bloodworm (13. September) und Gazelle Twin (14. September) auf. Am 17. September folgt ein akustischer Abend im Purcell Room, bevor die Residency am 19. September in der Queen Elizabeth Hall endet – mit Suedes erstem orchestralen Headline-Konzert in Zusammenarbeit mit dem Paraorchestra.