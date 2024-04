Carl Philips und Sofias ältester Sohn Süßes Foto: Prinz Alexander von Schweden feiert achten Geburtstag

19.04.2024

Der älteste Sohn von Prinz Carl Philip von Schweden und seiner Ehefrau, Prinzessin Sofia, hat am 19. April Geburtstag. Prinz Alexander wird acht Jahre alt. Zu diesem Anlass teilt der schwedische Palast ein süßes Porträt des kleinen Royals.

Prinz Carl Philip von Schweden (44) und seine Frau Prinzessin Sofia (39) verzücken die Royal-Fans mit einem süßen Porträt. Ihr ältester Sohn Prinz Alexander wird am heutigen 19. April acht Jahre alt. Zu diesem Anlass postet das Prinzenpaar ein niedliches Foto seines Sprösslings auf dem eigenen Instagram-Account. Darauf lächelt das Geburtstagskind in einem weißen Hemd in die Kamera.

"Heute feiern wir unseren geliebten Alexander, der 8 Jahre alt wird", schreiben die stolzen Eltern dazu. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Gratulanten für den schwedischen Mini-Royal ein.

Alexander steht auf Platz fünf der Thronfolge

Alexander Erik Hubertus Bertil, Prinz von Schweden, wurde am 19. April 2016 in Danderyd geboren. Sein Vater Carl Philip ist das zweite Kind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf (77) und dessen Ehefrau, Königin Silvia (80). Das Geburtstagskind steht aktuell an fünfter Stelle der Thronfolge. Vor ihm kommen seine Tante, Kronprinzessin Victoria (46), deren zwei Kindern und sein Vater.

Seit einem Beschluss im Jahr 2019 sind Carl Philip und Sofias Kinder kein Teil des Königshauses mehr, sondern nur noch Teil der königlichen Familie. Dadurch werden sie als Privatpersonen betrachtet und können später auch Berufe ausüben, die Mitgliedern des Königshauses verwehrt bleiben.

Zwei Geburtstage in kurzer Zeit

Erst vor drei Wochen hatten die schwedischen Royals schon mal Grund zu feiern: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofias jüngster Sohn Julian feierte seinen dritten Geburtstag. Auch von ihm teilte die Familie ein niedliches Bild inklusive Geburtstagstorte im Netz.

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind seit 201o liiert. Fünf Jahre später gaben sie sich in Stockholm das Jawort. Insgesamt hat das Paar drei Kinder: Auf Alexanders Geburt 2016 folgte ein Jahr später die Ankunft seines zweiten Sohnes, Prinz Gabriel Carl Walther (6). Nesthäkchen Prinz Julian machte die Familie 2021 komplett.