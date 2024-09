Stars Suki Waterhouse: Das ist schwierig für Promi-Mamas

Suki Waterhouse - Tiffany & Co. celebrates the launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 09:41 Uhr

Die britische Schauspielerin will ihre Tochter zwar beschützen, aber auch nicht zu sehr verstecken.

Suki Waterhouse befürchtet, dass das Muttersein „immer schwieriger“ wird.

Die Schauspielerin und Sängerin zieht ihre fünf Monate alte Tochter mit ihrem Verlobten Robert Pattinson groß. In Emma Chamberlains ‚Anything Goes‘-Podcast spricht sie nun über die Herausforderungen, die es mit sich bringt, als frischgebackene Mutter in der Öffentlichkeit zu stehen.

„Ich denke, es wird immer schwieriger werden. Natürlich würde ich es sehr begrüßen, wenn ihr Gesicht nicht gezeigt würde oder ähnliches“, erklärt die 32-Jährige. „Das wäre mein Ideal. Aber ich denke auch, dass ich in der Welt, in der wir leben, realistisch sein muss. Und jetzt ist sie fast sechs Monate alt. Sie will sich Blumen ansehen und Dinge anfassen und in der Welt herumlaufen.“

Obwohl sie ihre Tochter vor Fans und Paparazzi schützen will, möchte Suki ihr dennoch Zugang zur Welt verschaffen. „Ich möchte sie davor schützen, aber ich möchte auch mit ihr spazieren gehen und mich in ein Café setzen und mit ihr ausgehen. Und jemand wird wahrscheinlich ein Foto machen und ihr Gesicht zeigen“, prophezeit das Model. „Es gibt zwar Gesetze, aber man umgeht sie. Man muss eine Art Realist sein und darf nicht am Boden zerstört sein und sich so sehr aufregen, denn wir leben in einer sehr verrückten Welt.“

Die ‚Daisy Jones the Six’-Darstellerin fügt hinzu: „Wenn sie ein Leben haben wird, in dem ich sie nach draußen bringe, dann ist das für mich wichtiger. Mir ist es wichtiger, dass ich friedlich bin und ihr die Welt zeigen kann, als sie zu verstecken und solche Sachen. Ich möchte, dass sie ein cooles Leben hat.“