Stars ‚Superman‘-Star Valerie Perrine mit 82 Jahren gestorben

Valerie Perrine - AVALON - Bev Hills - March - 2013 - Genesis Awards Benefit Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle der Eve Teschmacher in den 'Superman'-Filmen, ist nach langer Krankheit gestorben.

‚Superman‘-Darstellerin Valerie Perrine ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin – die in den Superheldenfilmen Eve Teschmacher, die persönliche Assistentin und Geliebte von Lex Luthor, verkörperte – verstarb am Montag (23. März) nach einem Kampf gegen Parkinson in ihrem Zuhause in Beverly Hills, Kalifornien. Die Diagnose war 2015 gestellt worden.

Ihr langjähriger Partner Stacey Souther enthüllte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Sie hat die Parkinson-Krankheit mit unglaublichem Mut und Mitgefühl ertragen und sich kein einziges Mal beschwert. Sie war eine wahre Inspiration, die das Leben in vollen Zügen gelebt hat – und was für ein großartiges Leben das war. Die Welt ist ohne sie ein weniger schöner Ort.“ Stacey kümmerte sich um Valerie, während die Krankheit fortschritt – und ihr schließlich sowohl die Bewegungsfähigkeit als auch die Fähigkeit zu essen und zu sprechen nahm.

Eine GoFundMe-Spendenaktion war ursprünglich eingerichtet worden, um Valeries medizinische Kosten zu decken. Nun sollen die Spenden dafür verwendet werden, ihr „den Abschied zu ermöglichen, den sie verdient“ und ihren Wunsch zu erfüllen, auf dem Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beigesetzt zu werden. In der Beschreibung der Seite wurde auch eine Nachricht ihres Bruders Ken veröffentlicht, der ebenfalls an Parkinson erkrankt ist.

Er sagte: „Ich bin am Boden zerstört über den Verlust meiner wunderbaren Schwester Valerie heute Morgen. Sie hat ein außergewöhnliches Leben geführt, von dem die meisten von uns nur träumen können. Sie wird von allen vermisst werden, die sie kannten, und ganz besonders von ihren liebevollen Fans.“ Die Schauspielerin habe bis zum Schluss gekämpft und niemals aufgegeben. „Ich schätze all die Liebe, die ihr ihr gegeben habt. Bitte spendet und teilt dies, damit wir ihren letzten Wunsch erfüllen können“, schrieb Ken abschließend.

Geboren wurde Valerie Perrine am 3. September 1943 in Galveston, Texas. Sie studierte zunächst kurz Psychologie an der University of Arizona, brach ihr Studium jedoch ab, um als Showgirl im Lido de Paris im Stardust Resort and Casino in Las Vegas zu arbeiten. Nachdem Valerie nach Los Angeles gezogen war und die Aufmerksamkeit des Casting-Agenten Robert Walker auf sich gezogen hatte, spielte sie in zahlreichen Hollywood-Produktionen und TV-Serien mit. 1973 übernahm sie die Rolle der Marge, die Geliebte von Junior Johnson (Jeff Bridges), im Sport-Actionfilm ‚Der letzte Held Amerikas‘ (1973).

Ihren Durchbruch feierte sie als Honey Bruce im Drama ‚Lenny‘ (1974). Dafür erhielt sie den BAFTA als „vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin“ sowie den Preis als beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen von Cannes. Zudem wurde sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, unterlag jedoch Ellen Burstyn für ihre Rolle in ‚Alice lebt hier nicht mehr‘. 1979 spielte Valerie die Figur Charlotta, die Ex-Geliebte von Norman „Sonny“ Steele (Robert Redford), im Western-Romantikfilm ‚Der elektrische Reiter‘.