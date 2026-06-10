Stars Bond-Girl Madeline Smith schockiert über Begegnung mit nacktem Warren Beatty

Annette Bening - Warren Beatty - Tony Awards - New York City - Famous - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 18:00 Uhr

Madeline Smith hat über ihre ungewöhnliche Begegnung mit Schauspieler Warren Beatty gesprochen.

Warren Beatty erschien einst „splitternackt“ vor Madeline Smith.

Die 76-jährige Schauspielerin erinnerte sich daran, den legendären Schauspieler 1968 bei der Hochzeit von Regisseur Roman Polanski und Sharon Tate kennengelernt zu haben. Allerdings war ein Treffen danach weitaus unseriöser und blieb ihr definitiv im Gedächtnis.

In ihren neuen Memoiren ‚Bond Girl‘ schrieb Madeline: „Überall waren berühmte Gesichter … Warren Beatty war mit Faye Dunaway in London, um seinen neuesten Film ‚Bonnie und Clyde‘ zu promoten. Warren Beatty kam zu mir und sagte, ich sei das schönste Mädchen, das er je getroffen habe.“ Madeline erinnerte sich daran, von dem Schauspieler in das Haus eines Freundes in Mayfair eingeladen worden zu sein, wo er wohnte und wo sie eine überraschende Begegnung erwartete. Das ehemalige Model erzählte: „Ich wurde in sein Zimmer geführt. Warren lag dort splitternackt und telefonierte. Ich hatte furchtbare Angst. Ich war Jungfrau. Ich dachte, wir würden Tee trinken und Kuchen essen.“

Der Star habe ihr gesagt, dass sie „ein sehr intelligentes Mädchen“ sei, doch ihre erste Reaktion sei gewesen, die Flucht zu ergreifen. „Aber als ich sagte: ‚Ich gehe jetzt nach Hause‘, antwortete er: ‚Es wäre schön, wenn wir kuscheln würden.‘ Ich erwiderte: ‚Nun, meine Vorstellung vom Kuscheln beinhaltet offensichtlich vollständige Bekleidung.‘ Zu sagen, dass ich unerfahren war, wäre eine Untertreibung.“

Madeline gab zu, von dem Ausmaß an „Exzessen“ in den 1960er- und 1970er-Jahren schockiert gewesen zu sein. Sie erklärte: „Ich sage nicht, dass ich ein Musterkind war, denn das war ich nicht. Aber das Ausmaß an Drogenkonsum und sexuellen Exzessen war rückblickend erschreckend. Männer erwarteten, dass Frauen noch freizügiger mit ihrem Körper umgehen würden, aber ich schwamm bewusst gegen den Strom.“

Madeline war das Bond-Girl Miss Caruso in dem James-Bond-Film ‚Leben und sterben lassen‘ aus dem Jahr 1973 und sie erinnerte sich auch daran, die Annäherungsversuche von Sir Sean Connery zurückgewiesen zu haben, den sie zufällig in einem Hotel in Schottland traf. Sie war gerade mit einem Roman von Fjodor Dostojewski auf dem Weg zurück in ihr Zimmer, als sie dem Filmstar begegnete. Gegenüber dem ‚Daily Telegraph‘ sagte sie: „Er sagte zu mir: ‚Darf ich mitkommen, dein Bad einlassen und gemeinsam mit dir Dostojewski lesen?'“ Madeline gab zu, durch seine Annäherung verunsichert gewesen zu sein. Sie sagte: „Ich wusste damals nicht einmal richtig, wie Männer ticken. Ich sagte: ‚Nein.‘ Ich wusste, was er wollte. Er war einfach frech. Offensichtlich hätte jede andere Frau gesagt: ‚Kommen Sie herein und schließen Sie die Tür.‘ Er war sehr verletzt.“