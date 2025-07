Stars ‚Supernatural‘-Star Jensen Ackles: So geht er mit dem Ruhm um

Jensen Ackles at The Boys premiere - Avalon - July 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2025, 10:56 Uhr

Der Schauspieler verrät, wie er damit umgeht, im Rampenlicht zu stehen.

Jensen Ackles kann dank der „Stabilität“ in seinem Familienleben gut mit dem Ruhm umgehen.

Der US-Schauspieler ist seit 2010 mit der ehemaligen ‚One Tree Hill‘-Darstellerin Elta Danneel Graul verheiratet und hat mit ihr die zwölfjährige Tochter Justice sowie die achtjährigen Zwillinge Zeppelin und Arrow. Vor zwei Jahren zog die Familie von Texas nach Connecticut.

Nun verriet der 47-Jährige, dass ihm sein Zuhause eine „gute Basis“ gebe, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. „Ich habe ein wirklich ruhiges, friedliches Leben. Wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause. Ich bin nicht Jensen der Schauspieler. Ich bin Jensen der Ehemann, der Vater, der Freund, der Bruder, der Sohn“, erklärte er gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Jensen ergänzte: „Ich glaube, diese Stabilität in meinem Privatleben hat mir wirklich ein gutes Fundament gegeben für das, was ich tue.“

Der ‚Supernatural‘-Star – der seine Karriere mit einer Rolle in der Seifenoper ‚Zeit der Sehnsucht‘ begann – verriet außerdem, dass er seine älteste Tochter mit seinen Promi-Kontakten beeindrucken konnte. „Es liegt nicht nur an dem, was ich mache, sondern manchmal auch an den Leuten, die ich kenne. Das hat mir viel Anerkennung eingebracht – nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihren Freundinnen, und das ist entscheidend“, plauderte er aus.

Allerdings ist der Familienvater nicht angetan von dem Gedanken, dass seine Tochter ihn in seiner aktuellen Rolle in der freizügigen Serie ‚The Boys‘ sieht. „Ich will auf keinen Fall, dass sie das schaut. Vielleicht, wenn sie in ihren Dreißigern ist“, scherzte er.