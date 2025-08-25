Musik Suzi Quatro arbeitet an 18. Studioalbum

Suzi Quatro - Royal Albert Hall 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 11:00 Uhr

Die 'Devil Gate Drive'-Rockerin arbeitet gerade an Songs für ihre neue Platte.

Suzi Quatro nimmt ihr erstes neues Soloalbum seit sechs Jahren auf.

Die 75-jährige Rocklegende arbeitet aktuell an Songs für ihr 18. Studioalbum, das auf ‚No Control‘ von 2019 sowie auf das Duettalbum ‚Face To Face‘ von 2023 folgt, das sie gemeinsam mit KT Tunstall aufgenommen hat.

Trotz ihres Alters kann Suzi nicht genug davon bekommen, Musik zu machen, live zu spielen oder Songs zu schreiben. Die ‚Devil Gate Drive‘-Interpretin sagte, sie sei eine „Künstlerin“, die unglücklich ist, wenn sie nicht kreativ sein kann. Im Podcast ‚Mumbelievable‘ erzählte sie: „Ich bin nonstop auf Tour. Ich spiele etwa 80 Shows im Jahr. Im August bin ich überall in Europa unterwegs, vor allem in Deutschland. Im Oktober gehe ich wieder nach Australien – zum 41. Mal auf Tour dort. Im April nächsten Jahres gibt es zehn große Shows im Vereinigten Königreich.“

Über ihre 18. Platte verriet die Künstlerin: „Außerdem stecke ich mitten in den Arbeiten an meinem neuen Album – alles läuft gut.“ Sie sei ein „extrem kreativer Mensch“. Suzi erläuterte: „Das war ich schon immer. Ich habe immer gezeichnet, immer Gedichte geschrieben, immer Texte verfasst. Ich habe inzwischen meinen zweiten Roman und mein siebtes veröffentlichtes Buch geschrieben. Ich bin eine Künstlerin – ich muss erschaffen, kommunizieren oder unterhalten, sonst bin ich nicht glücklich.“ Aus diesem Grund habe sie „immer ein Projekt am Laufen“.

Mittlerweile kann die Sängerin auf über sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurückblicken. „Es ist mein 62. Jahr im Business und es fühlt sich immer noch so an, als hätte ich gerade erst angefangen“, gestand sie.