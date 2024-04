Der Style der gefragten Schauspielerin Sydney Sweeney: Die aufstrebende Mode-Ikone Hollywoods

Sydney Sweeney bei der Vanity Fair Oscar Party 2024 in einem Kleid, das 20 Jahre vorher bereits von Angelina Jolie bei den Oscars 2004 getragen wurde. (the/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 14:21 Uhr

Schauspielerin Sydney Sweeney bringt frischen Wind in die Modewelt von Hollywood. Mit ihrem einzigartigen Stil, der auf dem roten Teppich ebenso zum Tragen kommt wie in ihrer Freizeit, etabliert sie sich als neue Mode-Ikone. Das macht ihren Modegeschmack aus.

"Euphoria"-Star Sydney Sweeney (26) gehört derzeit neben ihrer Serienkollegin Zendaya (27) zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Die beiden sind Spekulationen zufolge nicht nur als neue Bond-Girls im Gespräch, sondern sorgen abseits der Leinwand mit ihrem jeweils individuellen Style dafür, dass sie als neue Mode-Ikonen gehandelt werden.

Während Zendaya derzeit mit spektakulären Red-Carpet-Looks mit Tennis-Referenzen zu ihrem neuen Film "Challengers" auf sich aufmerksam macht, überzeugt Sydney Sweeney mit modern interpretierten femininen Looks, die an den Glamour des alten Hollywoods erinnern. Das macht den Style der 26-Jährigen aus:

In ihrer Freizeit: Der lässige "The Girl next Door"-Look

Der Modeblog "Who What Wear" bezeichnet Sydney Sweeney als "das ultimative Chamäleon", was Mode anbelangt. Die Schauspielerin, die sich abseits von Hollywood einfach Syd nennt, liebt es in ihrer Freizeit Oldtimer-Autos auf Vordermann zu bringen und sportlich aktiv zu sein: Dementsprechend praktisch sind ihre Alltagslooks.

Von Latzhose bis Baggy-T-Shirts über kurze Jeansshorts mit Collegejacke – ihre Devise scheint hier zu sein: Hauptsache, man kann sich in der Kleidung gut bewegen. Trotzdem schafft es Sweeney bei ihren Alltagslooks ihre feminine Seite zu betonen, sei es mit offenen Haaren, einem lässigen Knoten im T-Shirt, der ihren Bauchnabel zum Vorschein kommen lässt oder anderen raffinierten, verspielten Details.

Auf dem roten Teppich: Feminine Glamour-Loos statt Jeans und T-Shirt

Von sich selbst sagt sie im Video-Interview mit "Who What Wear", bei dem vergangene Red-Carpet-Looks ihrer bisherigen Karriere besprochen werden: "Ich bin eher ein Jeans- und T-Shirt-Mädchen, aber wenn es um Fashion geht, mache ich große Lernkurven."

In dem Gespräch verrät sie auch, dass sie inzwischen sehr viel Vorarbeit in ihre Designer-Outfits für Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt steckt. Sie fertige stets selbst ein Moodboard mit Referenzen, Entwürfen und Zeichnungen an. Eine ihrer Lieblingsmarken ist MiuMiu, die Zweitlinie von Prada-Chefdesignerin Miuccia Prada (74), die laut "Elle" mit der Marke ihre "Bad Girl"-Seite auslebt. Für das italienische Label stand Sydney Sweeney auch bereits als Kampagnen-Model vor der Kamera.

Sydney Sweeney liebt es, sich durch ihre unterschiedlichen Rollen als Schauspielerin in andere Personen und Charaktere verwandeln zu können. Diese Experimentierfreudigkeit lässt sie auch in ihre glamourösen Outfits für öffentliche Auftritte oder Shootings einfließen. "Das ist der Hauptgrund, warum ich mich in die Schauspielerei verliebt habe – man kann all diese verschiedenen Leute spielen und so tun, als ob man all diese verschiedenen Figuren wäre", sagt sie. "Wann immer ich die Chance bekomme, bei Fotoshootings auf einer kreativeren, künstlerischeren und extremeren Ebene zu arbeiten, macht das so viel Spaß."

Sydney Sweeney als Mode-Vorbild

Was können wir uns also von Sydney Sweeney als Mode-Vorbild abgucken? Wir können von ihr lernen, dass man sich auch in gemütlichen Alltagslooks sehr weiblich fühlen kann, wenn man das möchte. Und dass wir uns ruhig trauen dürfen, modisch auf den eigenen Instinkt zu vertrauen und zu experimentieren.

In ihrem neuen Film "Immaculate" spielt Sydney Sweeney übrigens eine Horror-Nonne – auch hier zeigt sie wieder ihre Freude am Experimentieren mit neuen Charakteren.