Stars Sydney Sweeney drohen rechtliche Konsequenzen nach Hollywood-Sign-Stunt

Sydney Sweeney -Avalon - 2025 - The Housemaid premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 19:30 Uhr

Sydney Sweeney muss nach einer spektakulären Werbeaktion am Hollywood-Sign mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die 28-jährige Schauspielerin und ihr Team hatten sich Zugang zu dem ikonischen Wahrzeichen verschafft und BHs ihrer neuen Marke SYRN an den berühmten Buchstaben angebracht. Laut Berichten kletterte das Team über einen acht Fuß hohen Zaun und stieg den Hügel hinauf, um Wäscheleinen mit Dessous über dem Schriftzug zu befestigen. Die Aktion wurde auf Instagram dokumentiert. Zwar wurden die BHs später wieder entfernt, doch es soll Wäsche auf dem Gelände zurückgeblieben sein.

Die Hollywood Chamber of Commerce erklärte, dass keine Genehmigung vorlag. Präsident Steve Nissen sagte gegenüber ‚ABC News‘: „Die Produktion war nicht autorisiert. Wer den Hollywood-Schriftzug kommerziell nutzt oder betritt, benötigt eine Genehmigung der Kammer.“ Weiter erklärte er: „Es wurde keine Lizenz beantragt und keine Genehmigung erteilt.“ Zwar soll laut ‚TMZ‘ eine Drehgenehmigung von FilmLA vorgelegen haben, diese habe jedoch nicht das Besteigen oder Berühren des Schildes erlaubt.

Das Gelände gilt als Sperrgebiet. Unerlaubtes Betreten kann als Vergehen gewertet werden und mit bis zu 1.000 Dollar Geldstrafe oder bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden. Die Kammer prüft derzeit rechtliche Schritte. Nissen erklärte: „Wir untersuchen aktuell, wie und auf welcher Grundlage das Gelände betreten wurde.“

Laut ‚TMZ‘ wurde zudem ein offizielles Schreiben an die Produktionsfirma geschickt, in dem es heißt, dass die Bildrechte am Hollywood-Sign bei der Chamber of Commerce liegen und keine Genehmigung für eine kommerzielle Nutzung erteilt wurde.