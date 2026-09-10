Stars Sydney Sweeney: ‚Ich arbeite besser, wenn ich mehrere Hüte gleichzeitig aufhabe‘

Sydney Sweeney - Los Angeles Premiere of HBO's "Euphoria" Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 08:00 Uhr

Sydney Sweeney liebt die Herausforderung, an den unterschiedlichsten Projekten zu arbeiten.

Sydney Sweeney arbeitet bei all ihren Projekten gerne selbst aktiv mit.

Die 28-jährige Schauspielerin hat seit 2023 vier Filme produziert oder als ausführende Produzentin betreut. Außerdem brachte sie ihre eigene Dessous-Marke SYRN auf den Markt. Sydney besteht stets darauf, bei jedem Projekt eine aktive Rolle zu übernehmen. Im Interview mit dem Magazin ‚Complex‘ verriet der ‚Euphoria‘-Star: „Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich besser arbeiten kann, wenn ich mehrere Hüte gleichzeitig aufhabe. Ich liebe es, von Grund auf in den gesamten Prozess mit jeder einzelnen Person eingebunden zu sein. Es ist ein großartiges Gefühl, Verantwortung und Mitspracherecht zu haben.“

Sweeney betonte, dass sie sich dadurch selbst herausfordere und viel dazulerne. Gleichzeitig genieße sie die kreative Kontrolle und die Möglichkeit, bei jeder wichtigen Entscheidung mit am Tisch zu sitzen. „Egal, ob es um das Casting, Marketing, Budget, die Frage, an wen wir das verkaufen wollen, oder um den Markt geht“, erläuterte sie. „An all dem beteiligt zu sein, hat mir ehrlich gesagt dabei geholfen, jede einzelne Person am Set noch mehr wertzuschätzen.“

Die blonde Schönheit ist außerdem Anteilseignerin von Novig geworden, einem Prognosemarkt für Sportereignisse. Sie hatte großen Spaß daran, in der neuen „Just Sports“-Kampagne des Unternehmens mitzuwirken. „Ich möchte nicht einfach nur mein Gesicht für etwas hergeben. Ich möchte mich gemeinsam mit einem großartigen Team wirklich intensiv mit allen Details beschäftigen. Und ich konnte das Novig-Team kennenlernen. Jacob ist unglaublich, und ich habe an ihn als Gründer geglaubt“, berichtete sie. „Für mich ist es wirklich wichtig, Teil davon zu sein und zu beobachten, wie dieses Unternehmen wächst – und nicht einfach nur das Gesicht davon zu sein.“

In den vergangenen Jahren ist die Schauspielerin zu einem der bekanntesten Namen Hollywoods geworden. Als Kind wollte sie jedoch eigentlich eine Karriere im Sport einschlagen. „Es gab allerdings einen Moment, als ich zwölf war, in dem ich unbedingt mit Wakeboarding zu den X Games wollte. Aber dazu ist es nicht gekommen“, enthüllte Sydney.