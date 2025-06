Stars Sydney Sweeney ist ‚vorsichtiger‘ geworden

Sydney Sweeney attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 11:00 Uhr

Sydney Sweeney ist „vorsichtiger“ geworden, seitdem sie plötzlich zum Ruhm aufgeschossen ist.

Die 27-jährige Schauspielerin arbeitet seit ihrer Jugend im Showgeschäft, aber ihr Ruhm ist in den letzten Jahren gestiegen, nachdem sie eine hochkarätige Rolle in der TV-Serie ‚Euphoria‘ ergatterte. Auch in ‚The White Lotus‘, der Liebeskomödie ‚Anyone but You‘ und dem Marvel-Film ‚Madame Web‘ spielte sie mit.

Sydney gibt nun aber zu, dass es schwierig sei, bekannt zu sein. Sie habe „keine Ahnung“ gehabt, wie sehr sie ihre Privatsphäre schätzte, bis sie sie verlor. Sie sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Ich war immer vorsichtig. Jetzt definitiv noch mehr. Du lässt ein paar Leute rein, denen du vertraust. Vieles ist weg, wie zum Beispiel die Privatsphäre. Das ist enorm. Du merkst nicht, wie viel dir das bedeutet, bis du es verlierst. Als 18-Jährige hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich einließ.“

Sydney gab weiter zu, dass es vermehrt Frauen sind, die ihr „das Leben schwer machen“, und bestand darauf, dass sie hart arbeiten müsse, um in ihrer Arbeit ernst genommen zu werden. Sie erklärte: „Ich muss so sein, ich will im Raum sein, ich will in jedem einzelnen Meeting sitzen und an jeder Entscheidung beteiligt sein, ich möchte als Produzentin ernst genommen werden. Um ehrlich zu sein, finde ich eigentlich immer, dass es die Frauen sind, die mir das Leben schwer machen.“ Vor allem sehe sie das bei Vorsprechen, wenn sie merke, dass ihr Gegenüber sie nicht für eine gute Besetzung halte. Oft ist ihre Rolle der Cassie in ‚Euphoria‘ der Grund. „Vor allem, weil Cassie so ein sexualisierter Charakter war – das baut eine Mauer für die Leute auf. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig sagen muss: Nein, nein, ich bin eine Schauspielerin, ich soll andere Charaktere sein.“