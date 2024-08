Stars Sydney Sweeney: Mode ist ihr Ausdrucksmittel

Sydney Sweeney - Avalon - Oscars Vanity Fair Party - LA - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 08:00 Uhr

Sydney Sweeney nutzt Mode, um „verschiedene Seiten“ ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

Die 26-jährige Schauspielerin glaubt, dass verschiedene Stile ihr helfen können, auszudrücken, wer sie ist und wie sie sich an einem bestimmten Tag fühlt. Im Gespräch mit ‘People’ erklärte Sydney: „Mode ist eine wirklich lustige Art und Weise, verschiedene Seiten von sich selbst zu umarmen. An manchen Tagen fühle ich mich vielleicht sehr mädchenhaft, an anderen Tagen fühle ich mich ausgefallen. An anderen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich eher lässig sein möchte. Es ist eine Möglichkeit, diese verschiedenen Seiten meiner Gefühle und meines Wesens auszudrücken.“

Sydney, die in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat, gab zu, dass sie sich nicht vorstellen kann, „für den Rest ihres Lebens nur eine Sache zu sein“. „Es wird sich immer ändern. Das ist das Erstaunliche, vor allem wenn man eine Frau ist, dass man in der Lage ist, all die verschiedenen Seiten von sich selbst zu umarmen, weil wir so vielseitig sind und es so viel zu tun gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang nur eine Sache zu sein.”

Sweeney gestand, dass sie ein „Workaholic“ ist. Die ‚The White Lotus’-Darstellerin behauptete sogar, sie sei zu beschäftigt, um ihre Hochzeit mit Jonathan Davino zu planen. Sydney, die seit mehr als zwei Jahren verlobt ist, erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich bin so beschäftigt mit der Arbeit! Ich bin ein Workaholic und ich liebe es, ich liebe es.“