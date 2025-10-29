Stars Sydney Sweeney stützte sich nach Tod von Angus Cloud auf Co-Stars

Angus Cloud at Puma Launch LA Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney fühlte sich „sehr emotional“, als sie nach dem Tod von Angus Cloud an das ‚Euphoria‘-Set zurückkehrte.

Der Schauspieler starb im Juli 2023 im Alter von 25 Jahren an einer Drogenüberdosis. Sydney gab jetzt zu, dass sie ihren ehemaligen Co-Star noch immer vermisst und beschreibt Angus als einen „besonderen Menschen“.

Die 28-jährige Schauspielerin – die in der Erfolgsserie die Cassie Howard spielt – sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es war definitiv eine sehr emotionale Erfahrung, zu einem Set zurückzukehren und ihn nicht bei dir zu haben. Er war so ein besonderer Mensch, und er wurde viel zu jung aus dem Leben gerissen.“ Sydney stützte sich nach Angus’ Tod auf ihre Familie und ihre Co-Stars. „Ich bin froh, dass ich zuhause war, weil ich von meiner Familie umgeben war. Ich glaube, mein erster Anruf war Maude und dann Jacob [Elordi], und wir alle haben nur zusammen am Telefon geweint“, verriet die Schauspielerin, und fügte dann hinzu: „Es ist nichts, worüber man Menschen wieder zusammenbringen möchte, aber ich bin dankbar, meine Castmates zu haben, um all das gemeinsam zu verarbeiten.“

Angus’ Tod wurde zuerst von seinen Angehörigen bekanntgegeben. In einer gegenüber CNN abgegebenen Erklärung sagte seine Familie: „Mit dem schwersten Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, als Freund, als Bruder und als Sohn war Angus für uns alle auf so viele Arten etwas Besonderes. Letzte Woche hat er seinen Vater beerdigt und sehr unter diesem Verlust gelitten. Der einzige Trost für uns ist zu wissen, dass Angus nun wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war.“