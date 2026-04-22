Stars Sydney Sweeney: Szene aus ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ entfernt

Sydney Sweeney - AVALON - LA - April - 2026 - Euphoria S3 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney soll aus der endgültigen Fassung von ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ herausgeschnitten worden sein.

Die 28-jährige Schauspielerin drehte einen Gastauftritt für die Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2006, doch ihre Szene wurde laut einem Bericht von ‚Entertainment Weekly‘ aufgrund einer sogenannten kreativen Entscheidung herausgeschnitten.

In der Fortsetzung, deren Kinostart für den 1. Mai geplant ist, kehren Anne Hathaway als Andrea Sachs und Meryl Streep als Miranda Priestley, die Chefredakteurin des fiktiven Magazins ‚Runway‘, zurück – eine Figur, die angeblich von der ehemaligen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour inspiriert wurde.

Sweeneys Mitwirkung war bestätigt worden, nachdem sie im August 2025 am Set gesehen worden war; ihre Rolle wurde als kurzer Auftritt beschrieben, in dem sie sich selbst spielte. Laut ‚Entertainment Weekly‘ war Sweeneys Szene für den Anfang des Films vorgesehen, wurde jedoch entfernt, weil „sie strukturell nicht funktionierte“. Das Magazin berichtete, dass „das Filmteam für ihre Teilnahme dankbar war, was die Entscheidung, die Szene zu entfernen, zu einer schwierigen machte“. Sweeneys angeblicher Gastauftritt sollte etwa drei Minuten dauern und es hieß, dass sie dabei von Emily Charlton, der von Emily Blunt dargestellten Figur, gestylt wurde.

Trotz der gemeldeten Streichung von Sydneys Szene enthält die Produktion weiterhin eine Reihe von Gastauftritten – wie zum Beispiel von Lady Gaga, die auch mit dem Song ‚Runway‘, den sie zusammen mit der Rapperin Doechii aufgenommen hat, zum Soundtrack beigetragen hat.