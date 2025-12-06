Stars Sydney Sweeney verteidigt American-Eagle-Werbespot

Sydney Sweeney at The Housemaid Special Screening 9 - FAMOUS - December 2 2025 - New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2025, 13:00 Uhr

Sydney Sweeney verteidigt ihren American-Eagle-Werbespot.

Sydney Sweeney hat ihren umstrittenen American-Eagle-Jeans-Werbespot verteidigt und betont, dass sie „gegen Hass“ sei.

Die 28-jährige Schauspielerin wurde kritisiert, nachdem sie in den ‚Great Jeans‘-Werbeanzeigen der Marke mitgewirkt hatte – diese wurden beschuldigt, ihr weißes Erbe und ihre Figur zu glorifizieren. Sydney jedoch war schockiert darüber, dass Menschen ihr „Motive und Etiketten“ zuschrieben, „die einfach nicht wahr sind“. Sie sagte ‚PEOPLE‘: „Ich war ehrlich gesagt überrascht von der Reaktion. Ich habe es gemacht, weil ich die Jeans liebe und die Marke liebe. Ich unterstütze nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne verknüpft haben. Viele haben mir Motive und Bezeichnungen zugeschrieben, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen.“

Sie bestand darauf, dass sie allen stets „mit Freundlichkeit“ begegne, und fügte hinzu: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer versuche, Menschen zusammenzubringen. Ich bin gegen Hass und Spaltung. In der Vergangenheit war meine Haltung, niemals auf negative oder positive Presse zu reagieren, aber in letzter Zeit habe ich erkannt, dass mein Schweigen zu diesem Thema die Spaltung nur vergrößert hat, nicht verringert. Deshalb hoffe ich, dass das neue Jahr mehr Fokus darauf legt, was uns verbindet, statt auf das, was uns trennt.“

Kurz nach Veröffentlichung der Kampagne reagierte American Eagle auf Instagram und verteidigte den Werbespot mit den Worten: „‚Sydney Sweeney Has Great Jeans‘ war und ist immer nur auf die Jeans bezogen. Ihre Jeans. Ihre Geschichte. Wir werden weiterhin feiern, wie jeder seine AE-Jeans selbstbewusst auf eigene Weise trägt. Gute Jeans sehen an jedem gut aus.“ Sydney hatte zuvor erklärt, dass sie nicht vorhabe, auf den Gegenwind zu reagieren, da sie nicht wolle, dass andere Menschen sie „definieren“. Sie sagte dem ‚GQ‘-Magazin: „Ich habe eine Jeans-Werbung gemacht. Ich meine, die Reaktion war definitiv eine Überraschung, aber ich liebe Jeans. Ich trage nur Jeans. Ich bin buchstäblich jeden Tag meines Lebens in Jeans und T-Shirt … Mir war am Ende des Tages klar, worum es in dieser Werbung ging, und es ging um großartige Jeans. Das hat mich weder in die eine noch in die andere Richtung beeinflusst.“