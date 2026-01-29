Film Sydney Sweeneys ‚Gundam‘-Live-Action-Film findet Heimat bei Netflix

Bang Showbiz | 29.01.2026, 18:00 Uhr

Der neue Live-Action-Film ‚Gundam‘ mit Sydney Sweeney hat offiziell eine Streaming-Heimat gefunden: Netflix wird den mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Film weltweit vertreiben.

Damit landet eines der ambitioniertesten Anime-Realfilmprojekte der kommenden Jahre bei dem Streamingdienst.

Das Projekt basiert auf der legendären japanischen Sci-Fi-Franchise ‚Gundam‘, die 1979 von Yoshiyuki Tomino geschaffen wurde und sich um riesige militärische Kampfroboter dreht, sogenannte „Mobile Suits“. Seit dem Start als Anime-Serie im April 1979 sind bislang 85 Filme und Serienformate aus dem Universum hervorgegangen – nun entsteht erstmals ein großes Live-Action-Kinoprojekt.

In den Hauptrollen sind Sydney Sweeney, Noah Centineo sowie Regisseur Jim Mickle zu sehen, der zugleich die Regie übernimmt. Mickle schrieb zudem das Drehbuch selbst. Zu seinen früheren Arbeiten zählen unter anderem die Filme ‚Stake Land‘, ‚We Are What We Are‘ und ‚Cold in July‘. Laut einem Bericht von ‚Deadline‘ wird Netflix den Film international veröffentlichen. Entwickelt wird das Projekt von Legendary Pictures in Zusammenarbeit mit Sunrise, dem japanischen Studio hinter der Originalserie.

In einer offiziellen Beschreibung heißt es: „Die ursprüngliche ‚Gundam‘-Serie spielt im Universal Century, einer Epoche, in der das Bevölkerungswachstum der Menschheit zur Besiedlung von Weltraumkolonien führte. Die dort lebenden Menschen streben schließlich nach Autonomie und beginnen einen Unabhängigkeitskrieg gegen die Erde. Inmitten dieser Konflikte werden sowohl die Reifung der Hauptfigur als auch die Motive der Gegner sensibel dargestellt. Die Kämpfe, in denen Roboter – sogenannte Mobile Suits – gesteuert werden, sind weltweit enorm populär.“

Der Weg zur Realverfilmung war lang: 2019 sollte zunächst Brian K. Vaughan das Drehbuch schreiben, 2021 war Jordan Vogt-Roberts als Regisseur vorgesehen. Erst 2024 wurde Jim Mickle offiziell als Autor und Regisseur bestätigt, während Sydney Sweeney und Noah Centineo 2025 gecastet wurden.