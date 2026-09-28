Stars Sylvester Stallone schildert traumatische Erfahrung in Einrichtung als Teenager

Sylvester Stallone - SiriusXM Studios on November 11, 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 11:00 Uhr

Sylvester Stallone hat über eine nach eigener Darstellung traumatische Erfahrung aus seiner Jugend gesprochen.

Der Schauspieler behauptet, während eines Aufenthalts in einer Einrichtung in Pennsylvania von einem anderen Bewohner angegriffen worden zu sein. Der 80-Jährige blickt in seinen neuen Memoiren ‚The Steps‘, die am Dienstag (29. September) erscheinen sollen, ausführlich auf seine schwierige Jugend zurück. Im Gespräch mit ‚The New York Times‘ erzählte er unter anderem von seiner Zeit an der Devereux Manor High School.

Nach Stallones Darstellung konnten Jugendliche bei Regelverstößen zur Strafe in einen Bereich geschickt werden, den er als Park Lodge beziehungsweise „Snake Pit“ bezeichnet. Er selbst habe dort einmal mehrere Wochen verbringen müssen. Ein Vertreter von Devereux Advanced Behavioral Health erklärte gegenüber der Zeitung, die Organisation respektiere Stallones „Recht, seine Geschichte auf seine eigene Weise zu erzählen“. Es tue ihr leid, wenn er sich an traumatische Erfahrungen erinnere. Auf seine konkreten Schilderungen ging der Vertreter nicht näher ein.

Stallone beschrieb die Zustände, an die er sich erinnert, als extrem verstörend. Von außen habe das Gebäude wie ein großes Tudor-Haus aus den 1920er-Jahren ausgesehen. Im Inneren sei es für ihn dagegen wie das „Herz des Wahnsinns“ gewesen. Besonders der Geruch und der Schmutz seien ihm im Gedächtnis geblieben. Stallone schilderte zudem Bewohner, die nackt umhergelaufen seien oder gefesselte Hände gehabt hätten. Während seines Aufenthalts sei er nach eigener Aussage von einem anderen Bewohner angegriffen worden. Stallone behauptete, der Mann habe ihn an der Kehle gepackt und anschließend in den Schritt gegriffen. „Sie haben versucht, mir die Genitalien abzureißen“, sagte der Schauspieler über den Vorfall. Zwei Aufseher hätten schließlich eingegriffen.

So erschreckend die Erfahrung für ihn gewesen sei, habe sie langfristig auch seine Entschlossenheit geprägt. Stallone erinnerte sich, dass er sich damals gesagt habe: „Ich weiß, dass sie versuchen werden, mich zu brechen.“ Als ihn der Schulleiter später gefragt habe, ob er seine Lektion gelernt habe, sei seine Antwort eine andere gewesen: „Ich habe viel mehr als diese Lektion gelernt. Eine viel bessere Lektion: Ihr könnt mich nicht brechen.“ Dieses Gefühl habe ihn später begleitet, als er mit Anfang zwanzig nach New York zog und versuchte, sich als Schauspieler durchzusetzen. „Ich hatte immer das Gefühl, auf diese Weise unzerbrechlich zu sein“, erklärte Stallone. Damit meine er nicht, emotional unverwundbar zu sein: Sein Herz könne wie das jedes anderen Menschen gebrochen werden. „Aber ich spreche vom Willen.“

Genau diese Hartnäckigkeit wurde später zu einem zentralen Teil seiner Hollywood-Geschichte. Der Titel seiner Memoiren ‚The Steps‘ spielt auf die berühmten Stufen des Philadelphia Museum of Art an, die durch ‚Rocky‘ Filmgeschichte schrieben. Stallone schrieb selbst das Drehbuch zum Film von 1976 und übernahm die Hauptrolle des erfolglosen Boxers Rocky Balboa. ‚Rocky‘ gewann drei Oscars und brachte fünf direkte Fortsetzungen hervor. Später wurde die Geschichte mit den drei ‚Creed‘-Filmen weitergeführt. Anlässlich des 50. Jubiläums stellten Paramount+ und Pluto TV in diesem Monat alle sechs ‚Rocky‘-Filme sowie die drei ‚Creed‘-Teile zur Verfügung. Mit John Rambo schuf Stallone anschließend eine weitere seiner berühmtesten Figuren. Nach ‚First Blood‘ von 1982 folgten zahlreiche Actionfilme wie ‚Cobra‘, ‚Cliffhanger‘ und die ‚The Expendables‘-Reihe.

Auch Stallones langer Kampf um die Verwirklichung von ‚Rocky‘ wird derzeit erneut fürs Kino erzählt. Peter Farrellys ‚I Play Rocky‘ mit Anthony Ippolito als jungem Stallone feierte in diesem Monat beim Toronto International Film Festival Premiere und soll im November in die Kinos kommen. Außerdem kehrt Stallone am 16. Oktober in der vierten Staffel von ‚Tulsa King‘ als Dwight Manfredi zurück. Darin versucht der New Yorker Gangster, sein kriminelles Imperium zu legalisieren, während neue Gegner, politische Korruption und persönliche Verluste auf ihn warten.