Stars Rob Lowe verrät: ‚The Outsiders‘ veränderte sein Leben

Rob Lowe - AVALON - Utah - Jan - 2026 - THE MUSICAL Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2026, 12:00 Uhr

Rob Lowe verrät: 'The Outsiders' veränderte sein Leben.

Rob Lowe erinnert sich daran, wie der Film ‚The Outsiders‘ sein Leben praktisch über Nacht auf den Kopf stellte.

Nach seinem Auftritt in dem Jugenddrama aus dem Jahr 1983 sollen Fans sogar so weit gegangen sein, in sein Haus einzudringen und seine Unterwäsche zu stehlen. Der heute 62-jährige Schauspieler gehörte neben C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Diane Lane, Emilio Estevez und Tom Cruise zum hochkarätigen Ensemble des von Francis Ford Coppola inszenierten Films. Für Lowe war die Rolle ein entscheidender Wendepunkt in seiner Karriere.

Im Gespräch mit ‚People‘ schilderte der Hollywoodstar, wie drastisch sich sein Alltag nach dem Kinostart veränderte: „Über Nacht hat sich durch eine einzige Sache alles verändert. Ich stand plötzlich nicht mehr auf der Liste der coolen Kids, sondern hatte Mädchen, die in mein Haus einbrachen und meine Unterwäsche stahlen.“ Lowe sieht ‚The Outsiders‘ zudem als Teil einer größeren Entwicklung in der Unterhaltungsbranche. Der Film habe eine regelrechte „Explosion der Jugend in Filmen und im Fernsehen“ ausgelöst. Zu dieser Zeit seien junge Schauspieler noch längst nicht so selbstverständlich im Mittelpunkt gestanden wie heute. „Es gab kein Nickelodeon, nichts davon existierte. Die Vorstellung, dass man als Kind eine Karriere haben – oder, Gott bewahre, berühmt werden – könnte, war selbst in Los Angeles völlig fremd“, erklärte Lowe. Viele Menschen hätten deshalb nicht verstanden, welchen Weg er damals einschlagen wollte.

Rückblickend führt Lowe seinen jahrzehntelangen Erfolg in Hollywood unter anderem auf seine innere Haltung zurück. Auf die Frage nach seiner größten Tugend nannte er gegenüber ‚GQ‘ seinen Optimismus. Dieser führe wiederum zu Widerstandskraft, die für ihn entscheidend sei, um langfristig erfolgreich und persönlich zufrieden zu bleiben. „Man wird niedergeschlagen, steht wieder auf, hat einen langen Tag und ist am nächsten Tag bereit weiterzumachen. Das ist sehr wertvoll“, sagte der Schauspieler. Auch beim Thema Gesundheit und Fitness achtet Lowe nach eigener Aussage auf sich. Ganz ohne kleine Sünden kommt er allerdings nicht aus. Mit einem Augenzwinkern bezeichnete er derzeit nächtliche Eiscreme-Attacken als sein größtes Laster. „Im Moment ist mein schlimmstes Laster, mitten in der Nacht aufzuwachen, um ein Eis zu essen“, scherzte er. Das sei völlig neu für ihn. Sein innerer Schweinehund liefere ihm dafür sogar eine vermeintlich überzeugende Lösung: „Du weißt, was dieses Problem lösen würde? Ein Schokoladeneis.“