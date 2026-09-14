Film Sylvester Stallone gibt ‚I Play Rocky‘ seinen Segen

Sylvester Stallone at Toronto International Film Festival premiere of Sly - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 11:00 Uhr

Sylvester Stallone hat dem neuen Film ‚I Play Rocky‘ seinen Segen gegeben.

Das Biopic erzählt die Geschichte hinter der Entstehung seines Boxklassikers ‚Rocky‘ und feierte am Wochenende (12. September) beim Toronto International Film Festival seine Premiere. Anthony Ippolito verkörpert darin den jungen Stallone, der in den 1970er-Jahren darum kämpft, ‚Rocky‘ auf die große Leinwand zu bringen. Bei einer Gesprächsrunde nach der Premiere verriet Regisseur Peter Farrelly, dass auch Stallone selbst den fertigen Film bereits gesehen hat. Sein knappes Urteil: „Ja, Sly hat er gefallen.“

Ippolito zeigte sich bei der Veranstaltung vor allem dankbar dafür, dass Farrelly und die Produzenten ihm die Hauptrolle anvertraut hatten. Mit einem vergleichsweise unbekannten Schauspieler ein solches Projekt zu besetzen, sei schließlich ein großes Risiko gewesen. „Der Film zeigt, dass es manchmal nicht leicht ist, Schauspieler zu sein, und das hier ist absolut surreal“, sagte er.

Zum Cast gehört außerdem Stephan James, der Carl Weathers verkörpert. Der 2024 verstorbene Schauspieler wurde durch seine Rolle als Apollo Creed in ‚Rocky‘ weltbekannt. Für James ist es deshalb eine besondere Verantwortung, ihn auf der Leinwand darzustellen. „Es ist eine große Ehre für mich, das Vermächtnis eines Menschen wie Carl weitertragen zu dürfen“, sagte James. Weathers sei nicht nur für die ‚Rocky‘-Reihe wichtig gewesen, sondern auch ein Wegbereiter für schwarze Hauptdarsteller und Actionhelden. Er hoffe, ihm mit seiner Darstellung zumindest „ein kleines bisschen gerecht“ zu werden.

‚I Play Rocky‘ wird bereits als möglicher Kandidat für die Oscar-Saison 2027 gehandelt. Damit würde sich die Geschichte auf besondere Weise wiederholen: Das Original erhielt zehn Oscar-Nominierungen und gewann 1977 drei Auszeichnungen, darunter den Preis für den besten Film.

Ippolito hatte vor Beginn der Dreharbeiten sogar die Gelegenheit, persönlich mit Stallone zu sprechen. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ beschrieb er die Begegnung als überwältigend und einschüchternd. Zu diesem Zeitpunkt habe er den Schauspieler bereits seit mehr als einem Jahr intensiv studiert. „Ich habe wirklich einfach versucht, so viel wie möglich zuzuhören und seine Perspektive zu verstehen“, sagte Ippolito. Besonders fasziniert habe ihn die Parallele zwischen Stallone und seiner berühmtesten Figur. ‚Rocky‘ sei schließlich eine klassische Underdog-Geschichte. Doch nicht nur die Filmfigur habe sich gegen enorme Widerstände durchsetzen müssen. „Auch Stallone selbst war in seinem echten Leben in vielerlei Hinsicht ein Underdog“, erklärte Ippolito.

‚I Play Rocky‘ soll im November in die Kinos kommen.