Stars Sylvie Meis: Medizinischer Notfall im Urlaub hätte schlimm enden können

Sylvie Meis - Hamburg Mai 2016 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 14:00 Uhr

Eigentlich hatte Sylvie Meis am Tegernsee nur eines geplant: abschalten, Kraft tanken, Wellness genießen.

Doch aus der entspannten Auszeit wurde plötzlich ein medizinischer Notfall. Die Moderatorin bemerkte tagsüber einen seltsamen Druck im Kiefer. Am Abend dann der Schreck: Beim Blick in den Spiegel sah sie, dass ihr Gesicht deutlich angeschwollen war.

Für die 47-Jährige war sofort klar, dass sie handeln musste, und auch das Gesundheitsresort reagierte umgehend. Noch in derselben Nacht wurde Hilfe organisiert und die Niederländerin konnte sich von einem Zahnarzt untersuchen lassen. In ihrer Instagram-Story schilderte Sylvie die dramatischen Stunden und dass sie froh ist, auf ihr Gesundheitsbewusstsein gehört zu haben: „Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz.“ Die Behandlung kam nämlich genau zur rechten Zeit. Viel länger hätte die Moderatorin nicht warten können, denn: „Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt.“ Die Eiteransammlung wurde sofort behandelt.

Trotz erfolgreicher Erstversorgung blieb Sylvie aber ein geschwollenes Gesicht nicht erspart. Deswegen muss sie nun ihr Gesicht kühlen und nimmt zusätzlich Antibiotika und erhält Infusionen direkt im Resort.