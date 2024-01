Musik Take That: Ihre Las Vegas-Künstlerresidenz bekommt grünes Licht

Take That - Credit BBC BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 14:00 Uhr

Die Künstlerresidenz von Take That soll grünes Licht erhalten haben.

Die Boyband der 1990er-Jahre, die heute aus den Bandmitgliedern Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen besteht, hat ihr großes Interesse verkündet, mit einer Sin City-Konzertreihe in die Fußstapfen von Popstars wie Britney Spears und Kylie Minogue zu treten.

Und jetzt hat der Voltaire-Gründer Michael Gruber verraten, dass eine Künstlerresidenz für die Musiker „perfekt“ wäre, auch wenn frühere Gespräche scheiterten. Michael erzählte in einem Gespräch gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Ich liebe Take That. Ich will unbedingt, dass sie bei Voltaire auftreten. Das ist perfekt für sie. Wir dachten, dass wir eine Show veranstalten würden, aber am Ende hat es nicht geklappt.“ Gegen Ende des vergangenen Jahres hatte der ehemalige ‚X Factor‘-Juror Gary angekündigt, dass möglicherweise eine Künstlerresidenz in Las Vegas in Frage stehe. Im Rahmen einer Live-Folge von ihrem ‚Take That: This Life‘-Podcast am Londoner Leicester Square verriet Gary: „Las Vegas sieht vielversprechend aus.“ Gary, der das neue ‚This Life‘-Album der Band mitproduzierte, verkündete zudem, dass die Musikgruppe „sehr aufregende“ Pläne für ihre UK-Tournee habe, die im April anfängt. „Es gibt einen unsichtbaren Schalter, der sich umlegen wird, wenn das Album herauskommt, und dann gibt es nichts anderes, was man machen kann, also fängt das Gehirn sofort damit an, an die Tournee zu denken, und in den letzten vier Tagen haben wir die meiste Arbeit an der Tournee geleistet und das ist sehr, sehr aufregend“, sagte der Sänger. ‚This Life‘ wird das bereits neunte Studioalbum von Take That sein, wobei Gary einen deutlichen Hinweis darauf fallen ließ, dass der Platte auch ein zehntes Album folgen könnte.