Film Take-Two-Boss Strauss Zelnick: Der ‚Borderlands‘-Verfilmung soll „eine Chance“ gegeben werden

Borderlands - Film 2024 - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 16:00 Uhr

Take-Two-Chef Strauss Zelnick bat das Publikum darum, der ‚Borderlands‘-Verfilmung „eine Chance“ zu geben.

Die Filmadaption des Videospiels, bei der Eli Roth die Regie führte und in deren Hauptrollen Cate Blanchett und Jack Black zu sehen sind, ist von den Kritikern verrissen worden, wobei Zelnick jedoch möchte, dass sich die Zuschauer ihre eigene Meinung über den Film bilden.

In einem Interview mit IGN erklärte der Gaming-Chef: „Geben wir dem Film eine Chance. Viele Leute haben echt hart daran gearbeitet. Das zugrunde liegende geistige Eigentum ist phänomenal, die Besetzung ist fantastisch, ich finde, das Aussehen und die Atmosphäre sind wirklich großartig. Also, mal sehen, was das Publikum dazu zu sagen hat.“ Zelnick betonte zudem, dass der Erfolg oder Misserfolg des Projekts keine Auswirkungen auf Take-Two oder die Zukunft der ‚Borderlands‘-Videospiele auf Konsolen haben wird: „Aber um Ihre Frage zu beantworten: Nein, die Leistung des Films hätte weder auf die eine noch andere Weise finanzielle Auswirkungen auf uns oder die Reihe gehabt.“ Strauss erzählte, dass Take-Two „echt wählerisch“ sei, wenn es darum gehe, zu entscheiden, welche Spiele für die Verfilmungen zugelassen werden, und der Herausgeber diesen Ansatz „wahrscheinlich auch in Zukunft beibehalten“ werde.