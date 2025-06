Stars Tallulah Willis: Sie steht zu den von ihr geposteten Fotos von Bruce Willis

Bruce Willis And Tallulah Willis - Instagram - June 23rd 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 11:00 Uhr

Die Prominente hat ihre Entscheidung, Fotos von dem Star in den sozialen Medien zu veröffentlichen, verteidigt.

Tallulah Willis hat ihre Entscheidung, Fotos von Bruce Willis in den sozialen Medien zu veröffentlichen, verteidigt.

Bei dem 70-jährigen Schauspieler war im Jahr 2022 Frontotemporale Demenz diagnostiziert worden, und Tallulah verteidigte jetzt ihre Entscheidung, Fotos ihres Vaters auf Instagram mit ihren Fans zu teilen.

Neben einigen Fotos von Bruce schrieb Tallulah auf der Social-Media-Plattform: „Es war ein großartiger Sonntag bei Oma! Ich bin dankbar.“ Ein Follower von Willis hatte später ihre Entscheidung kritisiert, die Fotos ihres Vaters inmitten seiner gesundheitlichen Probleme in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Der Follower schrieb: „Ich finde, dass du deinen Vater nicht öffentlich zeigen solltest! Er ist verletzlich! Und manche Dinge sollten privat bleiben!“ Tallulah verteidigte ihre Entscheidung jedoch schnell und betonte, dass sie immer vorsichtig sei, was sie online teile: „Hallo. Das kann ich verstehen. Als Familie posten wir mit Bedacht.“ Rumer verriet vor Kurzem, dass sie sich am Vatertag (15. Juni) bewusst darum bemüht habe, „dankbar“ zu sein.