Stars Tamar Braxton: Sie wäre ‚fast gestorben‘

Tamar Braxton - Soul Train Awards - Nov 2016 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 09:00 Uhr

Tamar Braxton behauptete, dass sie am Wochenende „fast gestorben“ sei.

Die 48-jährige Sängerin wurde „in einer Blutlache gefunden“ und erlitt nach einem schrecklichen Unfall mehrere Verletzungen.

Braxton erzählte jetzt, dass sie sich an die genauen Einzelheiten des Vorfalls jedoch nicht mehr erinnern könne. Am Dienstag (19. August) schrieb die Prominente in ihrer Instagram-Story: „Es ist mir schwergefallen, das hier zu schreiben, aber alle rufen mich ständig an, und ehrlich gesagt kann ich nicht einmal mehr richtig sprechen, ich bin so schwach. Ich wäre am Sonntag fast gestorben. Ich wurde mit einer Gesichtsverletzung in einer Blutlache von einem Freund gefunden.“ Tamar erklärte, dass ihre „Nase gebrochen“ sei und sie auch „einige Zähne“ verloren habe. Der Star sagte: „Je mehr Tage vergehen, desto schlimmer wird es. Ich habe mir die Nase gebrochen, einige Zähne verloren und meine Beweglichkeit ist eingeschränkt. Meine Lebenseinstellung ist jetzt völlig anders. Da es mir gesundheitlich besser geht, beginnt meine mentale Reise … betet wirklich für mich. Ich weiß nicht einmal, was mit mir passiert ist.“