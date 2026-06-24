Stars Tan France erinnert sich an Spannungen mit seinem ‚Queer Eye‘-Co-Star

Tan France - Fashion Media Awards 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 10:30 Uhr

Tan France erinnert sich an Spannungen mit seinem 'Queer Eye'-Co-Star.

Tan France mochte Antoni Porowski „überhaupt nicht“, als sie sich zum ersten Mal begegneten.

Der 43-jährige TV-Star wurde nach jahrelanger Zusammenarbeit bei der erfolgreichen Fernsehsendung ‚Queer Eye‘ schließlich „sehr, sehr eng“ mit Antoni befreundet. Doch ihre Freundschaft brauchte einige Zeit, um sich zu entwickeln. In einem Auftritt im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ erzählte Tan: „Obwohl er heute einer meiner engsten Freunde auf der Welt ist, waren wir anfangs völlig fremd füreinander. Jemand, von dem ich beim ersten Kennenlernen dachte, dass ich ihn überhaupt nicht mag – und dann wurden wir sehr, sehr enge Freunde.“ Tan erinnerte sich daran, dass er Antoni einfach für „zu nett“ hielt. Auf die Frage, warum er seinen Co-Star nicht sofort mochte, antwortete Tan: „Ich dachte, er wäre zu nett. Nach der Arbeit brauche ich jemanden, mit dem ich tratschen kann […]. Ich will jemanden, der mich dabei unterstützt und mitzieht. Und genau das war er damals nicht.“

Schließlich beschloss Tan, seinen Kollegen direkt darauf anzusprechen. Er sagte zu Antoni: „Ich glaube nicht, dass wir beide Freunde werden, und das ist wirklich schade.“ Darauf habe Antoni geantwortet: „Oh nein, ich liebe Klatsch und Tratsch. Ich dachte, du wärst zu nett. Ich mochte dich nicht, weil du so süß und freundlich warst.“ Tan erinnerte sich weiter: „Ich dachte nur: ‚Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, mit jemandem lästern zu können.‘ Und er meinte: ‚Großartig. Lass uns das machen.‘ Dann verbrachten wir diesen einen Abend zusammen – und er war magisch und hat mein Leben verändert.“

Außerdem erinnerte sich Tan an einen Streit mit einem anderen, nicht namentlich genannten ‚Queer Eye‘-Co-Star. Der Modedesigner sagte: „Ich habe das noch nie erzählt, und ich werde auch nicht sagen, wer es war. Aber während der Dreharbeiten zur ersten Staffel war jemand aus dem Cast ziemlich verärgert, als er herausfand, dass ich mich meiner Familie gegenüber noch nicht geoutet hatte.“