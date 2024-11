Film Taron Egerton: Er spielt in ,Apex‘ mit

Taron Egerton attends the 80th Annual Golden Globe Awards Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 14:00 Uhr

Der Star wird neben der Darstellerin in dem neuen Film zu sehen sein.

Taron Egerton wird neben Charlize Theron in ,Apex‘ zu sehen sein.

Der 35-jährige Schauspieler hat sich der Besetzung des neuen Netflix-Thrillers angeschlossen, bei dem Baltasar Kormakur die Regie führt.

Die Details zum neuen Film sind bisher noch nicht bekannt, aber das Drehbuch erzählt die Geschichte einer Kletterin und eines Adrenalin-Junkies (Theron), die herausfindet, dass die Natur nicht das einzige gefährliche Element ist, das ihr auf einer Expedition in die Wildnis zusetzen möchte. Egerton wird einen Psychopathen spielen, der seine menschliche Beute jagt. Jeremy Robbins schrieb das Drehbuch für das Projekt, das von Netflix übernommen wurde, bevor Theron und Kormakur in das Projekt einstiegen. Charlize wird zusammen mit Dawn Olmstead, Beth Kono und AJ Dix zudem als Produzentin des Films für ihr neues Secret Menu-Banner fungieren. Taron hatte zuvor die Rolle der Musiklegende Sir Elton John in dem Biopic ,Rocketman‘ übernommen und erklärte, dass die enge Zusammenarbeit mit Regisseur Dexter Fletcher ihn dazu inspirierte, Verantwortung hinter der Kamera zu übernehmen. In einem Interview gegenüber ,Screen Rant‘ erklärte der ,Kingsman‘-Schauspieler: „Als ich ‚Rocketman‘ gedreht habe, war ich aufgrund der musikalischen Elemente an vielen Elementen des Erzählens der Geschichte beteiligt, die nicht nur mit der Schauspielerei zu tun hatten.“