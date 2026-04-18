Stars Tate McRae: Deshalb fühlt sich der Popstar oft missverstanden

Tate McRae - F1 The Movie premiere UK 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2026, 11:22 Uhr

Die Popsängerin spricht offen über die Schattenseiten des Ruhmes.

Tate McRae enthüllt, dass sich der Ruhm manchmal „beängstigend und überwältigend“ anfühlt.

Die 22-jährige Popkünstlerin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Doch sie gibt zu, dass sie immer noch mit dem Druck von Ruhm und Erfolg zu kämpfen hat. Auf die Frage, ob sie sich jemals von der Öffentlichkeit missverstanden gefühlt habe, verriet Tate gegenüber ‚Billboard‘: „Auf so viele verschiedene Arten. Als Frau musst du einfach verstehen, dass du ständig unter einem Mikroskop stehst, und manchmal ist das ein wirklich beängstigendes und überwältigendes Gefühl.“

Gleichzeitig sieht Tate aber auch eine positive Seite darin: Die öffentliche Aufmerksamkeit führe zu persönlichem Wachstum und helfe ihr, sich selbst treu zu bleiben. „Ich könnte sagen, dass die Kommentare der Leute mich nicht beeinflussen, aber natürlich tun sie das“, räumte sie offen ein. Wie jeder Mensch habe die ‚Sports Car‘-Interpretin Emotionen, Gefühle und Unsicherheiten. „Es ist schlimm, wenn Leute über deinen Körper urteilen oder darüber, wer du bist, oder völlig falsche Vorstellungen von dir haben“, erzählte sie. „Aber für mich geht es einfach darum, Kunst zu machen.“ Sich ständig erklären zu müssen, sei ein Spiel, das sie nicht gewinnen könne.

Tate begann ihre Karriere als Tänzerin, bevor sie sich auf die Musik konzentrierte. Die Chartstürmerin gab zu, dass sie von Anfang an eine „sehr konkrete Vision“ für ihre Musikkarriere hatte. Tate – die 2022 ihr Debütalbum ‚I Used to Think I Could Fly‘ veröffentlichte – erklärte: „Ich hatte eine sehr klare Vorstellung. Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Ich will ein Popstar sein. Ich will Sean Bankhead. Ich will über dieses Tempo schreiben. Ich will das in einer Eishockeyhalle machen. Ich will genau diese Ästhetik.‘ Ich konnte das alles in meinem Kopf sehen.“ Entscheidend sei gewesen, die richtigen Menschen um sich zu versammeln, um diese Vision umzusetzen.