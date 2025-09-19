Stars Tatiana Maslany: Fans sollten Disney+ boykottieren

Bang Showbiz | 19.09.2025, 18:00 Uhr

Tatiana Maslany hat ihre Fans aufgerufen, Disney+ zu boykottieren, nachdem ‚Jimmy Kimmel Live!‘ aus dem Programm genommen wurde.

Die 39-jährige Schauspielerin – die 2022 in der Network-Serie ‚She-Hulk: Attorney at Law‘ mitspielte – hat ihre Unterstützung für den 57-jährigen Moderator ausgedrückt. ABC hatte seine Show „auf unbestimmte Zeit“ gestrichen hatte, nachdem er sich zu der Tötung von Charlie Kirk geäußert und gesagt hatte, dieser sei MAGA-Sympathisant gewesen. Tatiana teilte ein Behind-the-Scenes-Bild von ‚She-Hulk‘ und schrieb dazu: „Kündigt eure Abos bei Disney+, Hulu und ESPN.“

‚Transparent‘-Star Amy Landecker ging ebenfalls auf Instagram, um zu zeigen, dass sie ihr Disney+-Abo gekündigt hat. Unterdessen hat ‚Lost‘-Schöpfer Damon Lindelof darauf bestanden, dass er nicht „mit gutem Gewissen“ wieder für ABC oder seine Muttergesellschaften arbeiten könne, sofern Jimmys Show nicht zurückkehrt. Er schrieb auf Instagram: „Ich war schockiert, traurig und wütend über die gestrige Suspendierung und freue mich darauf, dass sie bald aufgehoben wird. Wenn nicht, kann ich nicht mit gutem Gewissen für das Unternehmen arbeiten, das sie verhängt hat.“

Auch die Writers Guild of America (WGA) hat verurteilt, wie Jimmy „zum Schweigen gebracht“ worden sei. Sie sagte in einer Erklärung: „Das Recht, unsere Meinung zu sagen und einander zu widersprechen – sogar zu stören – steht im Kern dessen, was es bedeutet, ein freies Volk zu sein. Es darf nicht verweigert werden. Weder durch Gewalt noch durch den Missbrauch staatlicher Macht oder durch Akte unternehmerischer Feigheit. Als Gilde stehen wir vereint in Opposition zu jedem, der seine Macht und seinen Einfluss nutzt, um die Stimmen von Autoren oder irgendjemandem, der abweichende Meinungen äußert, zum Schweigen zu bringen.“