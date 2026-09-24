Stars Taylor Lautner und seine Frau sind Eltern geworden

Taylor Lautner ONE USE - Sep 26 - Insta BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 10:00 Uhr

Taylor Lautner und seine Frau sind Eltern geworden.

Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay Dome Lautner sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Der aus der ‚Twilight‘-Saga bekannte Schauspieler und seine Frau hatten im März öffentlich gemacht, dass sie Nachwuchs erwarten. Im Juni folgte dann die Nachricht, dass es ein Mädchen wird. Nun haben die beiden auch den Namen ihrer Tochter bekannt gegeben. Auf Instagram teilten Taylor und Tay eine gemeinsame Nachricht mit ihren Fans. Dazu veröffentlichten sie den Namen des Babys und schrieben: „Eine Woche, in der wir unsere süße kleine Lenny lieben.“ Die Tochter heißt Lennon Taylor Lautner und kam am 16. September 2026 zur Welt. Damit trägt sie nicht nur den Nachnamen ihres berühmten Vaters, sondern auch dessen Vornamen als zweiten Namen.

Unter dem Beitrag ließen zahlreiche Freunde und Weggefährten ihre Glückwünsche da. Auch Nikki Reed, die gemeinsam mit Lautner in der ‚Twilight‘-Reihe vor der Kamera stand, meldete sich begeistert zu Wort. „Oh, mein Herz! Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich freue mich so sehr für euch. Baby Lenny, Tante Nik ist bereit für ganz viele Kuscheleinheiten“, schrieb die Schauspielerin. Auch Make-up-Artist Manuel Gutierrez Jr. gratulierte dem Paar überschwänglich: „ICH SCHREIE GERADE! Glückwunsch euch beiden! Mein Herz! Ich kann es kaum erwarten, diesen kleinen Engel kennenzulernen.“ Auf dem offiziellen ‚Twilight‘-Instagram-Account war ebenfalls eine Gratulation zu lesen.

Dass sie ein Mädchen erwarten, hatten Taylor und Tay im Juni mit ihren Fans geteilt. In einem Video saßen die beiden vor einem Laptop und erfuhren gemeinsam das Geschlecht ihres Babys. Als auf dem Bildschirm schließlich das Wort „GIRL“ in pinken Buchstaben erschien, schrien beide vor Freude. Tay hielt sich anschließend weinend die Hände vors Gesicht, während ihr Mann sie in die Arme nahm und ihr einen Kuss auf die Stirn gab. „Unser kleines Geheimnis gehört jetzt auch euch“, schrieben sie zu dem emotionalen Clip. Ihre Schwangerschaft hatten die beiden bereits im März öffentlich gemacht. Damals zeigten sie unter anderem ein Ultraschallbild und posierten gemeinsam draußen. Mit einem Augenzwinkern spielten sie dabei auf ihren gemeinsamen Namen an: „Was ist besser als zwei Taylor Lautners?“