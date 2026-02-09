Stars Taylor Momsen: Musik statt Schauspielerei

Taylor Momsen - February 2023 - Avalon - Stella McCartney x Adidas Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 09:00 Uhr

Taylor Momsen wird wahrscheinlich nicht mehr zur Schauspielerei zurückkehren.

Die 32-jährige Schauspielerin hat sich 2010 aus der Teenager-Drama-Serie ‚Gossip Girl‘ zurückgezogen, um sich ihrer musikalischen Karriere mit ihrer Rockband The Pretty Reckless zu widmen, und hat kein Interesse daran, auf die Leinwand zurückzukehren – obwohl sie diesen Schritt nicht vollständig ausgeschlossen hat.

Momsen sagte gegenüber ‚People‘: „Nein. Ich meine, ich habe gelernt, im Leben niemals nie zu sagen, weil das Leben zu bizarr ist. Das habe ich in meinen 32 Jahren gelernt.“ Die Schauspielerin fügte hinzu: „Aber es ist nichts, was ich unbedingt verfolgen möchte.“ Momsen erklärte, dass sie sich auf ihre Arbeit mit The Pretty Reckless konzentriert, da die Band die legendären Rocker AC/DC auf ihrer diesjährigen ‚Power Up Tour‘ unterstützen wird. Sie sagte: „Ich finde mich cool. Ich glaube, ich werde mit AC/DC auf Tour gehen. Ich habe wirklich Spaß am Leben. Ich liebe es, Musik zu machen. Die Schauspielerei war eine Sache meiner Kindheit, und Musik ist etwas, das ich immer für mich selbst verfolgt habe. Da gibt es keine Rolle zu spielen. Ich mag es nicht, jemandes Spielball zu sein. Ich mag es, das Sagen zu haben. Ich mag es, Songs zu schreiben. Das ist alles.“

Momsen erinnerte sich zuvor daran, wie die Studiobosse sie als „undankbar“ bezeichneten, als sie versuchte, ihre Rolle als Jenny Humphrey in ‚Gossip Girl‘ aufzugeben. „Es begann mit einem ‚Ich will das nicht mehr machen‘, aber man hat einen Vertrag mit CW Warner Brothers, der einen festhält, wissen Sie, all das Zeug. Es war ein sehr langer Kampf, in dem ich mit allen gestritten habe“, so die Darstellerin im Podcast ‚Call Her Daddy‘.