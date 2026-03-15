Musik The Pretty Reckless kündigen neues Album und Tour an

Taylor Momsen - February 2023 - Avalon - Stella McCartney x Adidas Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2026, 11:00 Uhr

Die Rockband um 'Gossip Girl'-Star Taylor Momsen bringt neue Musik heraus.

The Pretty Reckless haben ein neues Album und eine Tour angekündigt.

Taylor Momsen und ihre Band veröffentlichen am 26. Juni ihr neues Album ‚Dear God‘, die erste Platte seit dem 2021 erschienenen ‚Death By Rock And Roll‘. Anschließend geht die Band auf eine umfangreiche Tour durch Nordamerika, Europa und Großbritannien. Das Album wird die 2025 erschienene Single ‚For I Am Death‘ sowie die neue Single ‚When I Wake Up‘ enthalten.

Die frühere ‚Gossip Girl‘-Schauspielerin verriet, dass sie nervös wegen der Reaktionen auf das neue Album sei – zugleich aber erleichtert, dass nun ein Veröffentlichungstermin feststeht. „Es ist immer ein seltsames Gefühl. Weil es noch nicht draußen ist, gehört es noch nicht ganz nicht mehr mir – wenn das Sinn ergibt“, erklärte sie im Gespräch mit dem Radiosender ‚Rock 95.5‘. „Aber ich weiß, dass ich es bald der Welt übergebe, deshalb fühlt es sich immer sehr merkwürdig an.“

Gleichzeitig empfinde Momsen unglaubliche Vorfreude. „Ich bin so stolz auf dieses Album und so froh, dass die Leute jetzt wissen, dass es kommt“, betonte sie. „Das war lange ein Geheimnis, das ich für mich behalten habe, deshalb fühlt es sich gut an, das loszulassen. Ich kenne alle Details hinter den Kulissen, aber die Welt nicht.“ Genau deshalb sei es nun großartig, ein festes Veröffentlichungsdatum zu haben.

Die Musikerin sprach außerdem über die Inspiration für die neue Single und gab zu, dass der Song für sie eine persönliche Bedeutung habe. „Wissen wir nicht alle, was ‚When I Wake Up‘ hier sagen will? Ich habe keine Ahnung, wo ich letzte Nacht war. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann hast du es noch nicht erlebt“, erklärte die 32-Jährige. „Der Song erzählt von einer Reihe von Nächten und Momenten, in denen man aufwacht und nicht genau weiß, was passiert ist.“ Nun freut sich Momsen darauf, den Song live für ihre Fans zu spielen.