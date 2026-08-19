Stars Taylor Sheridan verrät, warum ‚Yellowstone‘-Spin-off gestrichen werden musste

Taylor Sheridan - Wind River Cannes 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 18:00 Uhr

‚Yellowstone‘-Mitschöpfer Taylor Sheridan sagt, dass die geplante Spin-off-Serie ‚6666‘ „niemals“ kommen wird.

Der 56-jährige Autor und Produzent, der das erfolgreiche Westerndrama sowie dessen Prequels ‚1883‘ und ‚1923‘ geschaffen hat, hat einem zuvor angekündigten Spin-off über die Four Sixes Ranch in Texas endgültig eine Absage erteilt.

Im Podcast ‚Rodeo Times‘ sagte er: „Es wird niemals eines geben. Ich würde diese Ranch niemals fiktionalisieren. Die Leute dachten, dass daraus etwas werden würde, aber das würde ich niemals machen.“ Spekulationen über eine ‚6666‘-Serie kamen erstmals auf, als Jimmy Hurdstrom, gespielt von Jefferson White, während der vierten Staffel auf die Ranch geschickt wurde. Paramount kündigte die Serie bei seiner Upfront-Präsentation 2022 an, und Taylor räumte ein, dass die von ihm geschriebenen Szenen einen „perfekten kleinen Film“ ergeben könnten. Er sagte: „Ich habe tatsächlich auf meinem Computer alle Szenen von Jimmy auf der 6666 herausgeschnitten und aneinandergereiht, und daraus ergibt sich ein perfekter kleiner Film. Man sieht, wie er als Außenseiter dorthin kommt und die Ranch als Mann und respektierter Cowboy wieder verlässt.“

Doch Taylor, der die Ranch 2020 gemeinsam mit einer Gruppe von Investoren kaufte, entschied sich dagegen, die Idee weiterzuverfolgen, weil er eine „große Verantwortung“ verspürte. Er erklärte: „Dann würde ich also etwas trivialisieren und fiktionalisieren, wo echte Menschen arbeiten und ihre Familien großziehen, und das könnte ich ihnen niemals antun.“ Er könne das niemals den Cowboys antun, die sich dieser Ranch verschrieben haben, und auch nicht all den anderen Menschen, die dort arbeiten. Er fügte außerdem hinzu: „Ich beschütze die Sixes sehr, und es ist eine große Verantwortung, derjenige zu sein, der diese Ranch schützen muss. Deshalb muss ich sehr, sehr vorsichtig damit umgehen.“

Bevor Taylor als Autor und Produzent tätig wurde, begann er als Schauspieler in der Rolle des Danny Boyd in ‚Veronica Mars‘ und spielte später David Hale in ‚Sons of Anarchy‘. Kürzlich verriet er, dass er die letztgenannte Serie wegen eines Streits um seine Bezahlung verlassen hatte. Bei einem Auftritt in der ‚The Howard Stern Show‘ erklärte Taylor: „Ich habe einiges einstecken müssen. Der schlimmste Schlag, der gleichzeitig auch das größte Geschenk war, das ich je bekommen habe, kam nach dem Ende der zweiten Staffel von ‚Sons of Anarchy‘. Es war eine sehr erfolgreiche Kabel-TV-Serie, [und] ich war ein Schauspieler, der nur die Mindestgage bekam.“ Deshalb verließ er regelmäßig das Set und „ging zu meinem anderen Job, weil ich bei dieser Serie nicht genug verdiente, um meine Miete zu bezahlen und davon zu leben“. Er fügte hinzu: „Also sagte ich ihnen nach der zweiten Staffel: ‚Leute, ich komme nicht zurück und mache das noch einmal für diese Bezahlung.'“ Taylor wollte, dass seine Chefs ihm ebenfalls die 20.000 Dollar zahlten, die die anderen regelmäßig auftretenden Nebendarsteller der Serie erhielten. Sie waren jedoch nicht bereit, seine Gehaltsforderung zu erfüllen.

Er erinnerte sich: „Sie konnten es nicht machen. Wir reden hier nicht über eine exorbitante Summe, insbesondere nicht in Los Angeles. Sie sagten: ‚Wir geben dir 15 und garantieren dir zehn Episoden, mehr bekommst du nicht.‘ Ich rechnete nach und sagte: ‚Das ist keine Gehaltserhöhung. Nein.‘ Mein Anwalt antwortete diesem Typen aus der Geschäftsabteilung: ‚Ich habe Kinder in Kochshows auf YouTube, die mehr verdienen als das‘, und er sagte: ‚Dann sollte der Typ sich eine Kochshow auf YouTube besorgen. Wir müssen ihm einfach nicht mehr zahlen, weil es 50 Typen wie ihn gibt; ich kann ihn morgen neu besetzen.'“