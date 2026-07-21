Stars Ian Bohen am Set von ‚Yellowstone‘ von Kuh ins Gesicht getreten

Ian Bohen - AVALON - LA - Jan - 2023 - Wolf Pack premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 19:00 Uhr

Ian Bohen blutete, nachdem ihm am Set von ‚Yellowstone‘ eine Kuh ins Gesicht getreten hatte.

Jennifer Landon, die in dem Neo-Western-Drama des Paramount Network die Rancharbeiterin Teeter spielte, berichtete, dass der Schauspieler, der den Cowboy und Viehtreiber Ryan verkörperte, sich während einer Szene, in der „ziemlich große“ Rinder gebrandmarkt wurden, hinter einer Kuh befand. So passierte der Unfall.

Während des ‚Yellowstone Bunkhouse Reunion Panel‘ auf der Fanboy Expo in Knoxville, Tennessee, verriet sie am 10. Juli: „Die Kuh kam irgendwie in Bewegung, und er bekam einen Tritt ins Gesicht. Und wäre er nicht ein so außergewöhnlicher Athlet, dann sage ich euch: Ihr würdet heute kein Gesicht mehr sehen.“ Jennifer fügte hinzu: „Er blutete, und alle lachten. Sogar er selbst lachte. Es war wie: ‚Oh, wow, das war knapp.'“

Ian, der von Beginn der Serie im Jahr 2018 bis zum Ende ihrer fünf Staffeln im Jahr 2024 bei ‚Yellowstone‘ mitspielte, bestand aber darauf, dass er nicht gelacht habe. Der Schauspieler sagte: „Ich ging sofort zu Boden. Einfach nach hinten, direkt nach hinten.“ Jennifer, die 2020 während der dritten Staffel zur Serie stieß und bis zu deren Ende im Jahr 2024 blieb, gab zu, dass sie „schluchzte“. Die Schauspielerin erinnerte sich: „Plötzlich dachte ich: ‚Ich bin ein Mädchen. Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Über Verletzungen zu lachen, ist nicht in Ordnung.'“

Im Jahr 2024 gab Jennifer zu, dass ihre Manager die Serienschöpfer Taylor Sheridan und John Linson angelogen und behauptet hatten, sie sei im Umgang mit Pferden eine „Profi-Reiterin“. Bei einem Auftritt in einer Folge von ‚CBS Sunday Morning‘ im selben Jahr sagte sie: „Ich saß nicht mehr auf einem Pferd, seit ich ungefähr sieben Jahre alt war, aber ich kann traben. Und sie sagten: ‚Okay, wir werden ihnen erzählen, dass du eine professionelle Reiterin bist.‘ Ich schätze, diese Lüge hat funktioniert, und dann mussten wir uns später mit dem Problem auseinandersetzen.“

Jennifer, deren Vater der verstorbene ‚Bonanza‘-Schauspieler Michael Landon war, erklärte jedoch, ‚Yellowstone‘ habe ihr die Möglichkeit gegeben, daran zu arbeiten, eine erfahrenere Reiterin zu werden. Sie fügte hinzu: „Ich bin inzwischen an einem Punkt, an dem ich eine Kuh im völligen Stillstand mit dem Lasso einfangen kann, und ich kann vom Pferd aus eine Kuh-Attrappe einfangen, die von einem Geländefahrzeug gezogen wird.“