Stars Taylor Swift erhält öffentliches Lob vom Nachlass von Elizabeth Taylor

Taylor Swift - Elizabeth Taylor video BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 10:30 Uhr

Taylor Swift hat öffentliches Lob vom Nachlass von Elizabeth Taylor erhalten.

Nach der Veröffentlichung eines Musikvideos, das als „außergewöhnliche“ Hommage an den verstorbenen Hollywood-Star beschrieben wird, wurde die Sängerin für den Clip zu ihrem Song ‚Elizabeth Taylor‘ gelobt, der Teil ihres Projekts ‚The Life of a Showgirl‘ ist. Das Video, das während des Internationalen Frauenmonats veröffentlicht wurde, besteht vollständig aus Archivmaterial von Elizabeth, die im Alter von 79 Jahren starb, und enthält Szenen aus Filmen wie ‚A Place in the Sun‘, ‚Cleopatra‘, ‚Die Katze auf dem heißen Blechdach‘, ‚Wer hat Angst vor Virginia Woolf?‘ und ‚Vater der Braut‘. Elizabeth war bekannt für ihre Oscar-prämierten Leistungen in ‚Butterfield 8‘ und ‚Wer hat Angst vor Virginia Woolf?‘ sowie für ihr öffentliches Leben und ihre Beziehungen, darunter ihre Ehe mit Richard Burton, der im Alter von 58 Jahren starb. Das Video enthält zudem visuelle Anspielungen auf ihren Schmuck, insbesondere auf den 33-karätigen Krupp-Diamantring.

Swift hatte zuvor in einem Interview bei BBC Radio 2 erklärt, dass sie vor der Veröffentlichung des Albums die Zustimmung des Nachlasses von Elizabeth eingeholt habe. Ein Vertreter des Nachlasses sagte nun gegenüber ‚TMZ‘: „Was dieses Werk so bemerkenswert macht, ist seine reine Hingabe an Elizabeths Vermächtnis: Es besteht vollständig aus Archivfilmmaterial – von ihren legendären Filmrollen bis hin zu persönlichen Momenten – und ist von Anfang bis Ende eine Feier Elizabeth Taylors und eine Hommage im wahrsten Sinne des Wortes.“ Der Vertreter fügte hinzu: „(Der Nachlass ist) begeistert von dieser Würdigung“ und von der „Sorgfalt, mit der Taylor Swift hervorgehoben hat, was so viele schon lange erkannt haben: Elizabeth Taylor war eine wahre Ikone, eine Wegbereiterin in jeder Hinsicht.“

Weiter hieß es: „(Elizabeth) lebte kompromisslos und nach ihren eigenen Regeln. Sie ging mit ihrem öffentlichen Leben mit Anmut und Mut um, während sie zugleich ihr Privatleben mit Familie und Freunden entschieden schützte. Dieses Gleichgewicht, diese Dualität, war eine ihrer bemerkenswertesten Eigenschaften. Wenn es jemanden gibt, der den außergewöhnlichen Druck weltweiter Berühmtheit mit vergleichbarer Authentizität und Stärke meistert, dann ist es Taylor Swift.“ Zuvor hatte Taylor Swift bei ‚BBC Radio 2‘ gesagt: „Bei Persönlichkeiten wie Elizabeth Taylor wenden wir uns an ihren Nachlass und informieren sie. Und sie waren sehr freundlich dabei.“