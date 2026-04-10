Film Anne Hathaways Rolle in ‚Mother Mary‘ wurde von Taylor Swift inspiriert

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 11:30 Uhr

Anne Hathaways Rolle in 'Mother Mary' wurde von Taylor Swift inspiriert.

Anne Hathaway wurde für ihre Rolle im neuen Film ‚Mother Mary‘ von Taylor Swift inspiriert.

Die 43-jährige Schauspielerin spielt einen Popstar, der eine „psychosexuelle Affäre“ mit einer Modedesignerin hat, dargestellt von Michaela Coel.

Regisseur David Lowery verriet nun, dass Swifts ‚Reputation‘-Konzertfilm eine große Rolle bei der Inspiration einiger Szenen spielte. Er sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Ihr ‚Reputation‘-Konzertfilm ist einer der besten Konzertfilme überhaupt. Er ist wirklich phänomenal. Für unsere Konzertsequenzen haben wir ihn uns immer wieder angeschaut. Man glaubt gar nicht, wie viel wir über Taylor gesprochen haben.“

Lowery verriet außerdem, dass er gemeinsam mit Hathaway eines von Swifts Konzerten besucht habe und dass die Schauspielerin ihm sogar ein Freundschaftsarmband im Stil der Sängerin geschenkt habe. Er sagte: „Als wir fertig waren, hat Annie mir ein Perlenarmband im Taylor-Swift-Stil mit der Aufschrift ‚Anti-Hero‘ geschenkt. Ich habe definitiv viel Taylor Swift in die Figur von Mother Mary eingebracht. Ich habe oft gesagt: ‚Stellt euch Taylor Swift in 10 oder 15 Jahren vor‘ – so könnte diese Figur sein.“

Hathaway hatte zuvor zugegeben, dass sie den Film herausfordernd fand, da ein Großteil der Musik zu Beginn der Dreharbeiten noch nicht fertig war. Sie musste also ohne Kenntnis der Songs arbeiten. Sie sagte dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich musste akzeptieren, Anfängerin zu sein. Diese Demut – jeden Tag zu erscheinen und zu wissen, dass man scheitern wird. Und das musste in Ordnung sein. Du bist nicht ’schlecht‘ – du bist einfach Anfänger. In diese Denkweise zu kommen, bedeutete, Dinge loszulassen, die schwer loszulassen waren.