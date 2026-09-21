Stars Taylor Swift ist eine stolze Ehefrau: Travis Kelce erzielt ersten Touchdown der Saison

Taylor Swift and Travis Kelce at the Super Bowl Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 10:00 Uhr

Taylor Swift ist eine stolze Ehefrau: Travis Kelce erzielt seinen ersten Touchdown der Saison.

Taylor Swift konnte ihre Freude über den Erfolg ihres Ehemanns Travis Kelce am Sonntag (20. September) nicht zurückhalten.

Als der Football-Star seinen ersten Touchdown der laufenden Saison erzielte, zeigte die Sängerin voller Stolz auf ihren Ehering und rief: „Das ist mein Ehemann!“ Swift verfolgte die Partie im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, von ihrem Stammplatz aus. Neben ihr saßen ihre Eltern Scott und Andrea Swift, während die Sängerin die Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts anfeuerte. Besonders der erfolgreiche Spielzug ihres Mannes im ersten Viertel sorgte bei ihr für sichtbare Begeisterung. Kelce hatte den Touchdown erzielt, als Swift auf der Tribüne aufsprang und auf ihren Ring deutete. Die Sängerin und der NFL-Star hatten sich in der Sommerpause im Juli im New Yorker Madison Square Garden das Jawort gegeben.

Am Ende konnten die Chiefs die Begegnung mit 33:30 für sich entscheiden. Für Swift war es bereits der zweite Stadionbesuch innerhalb weniger Tage. Erst am Montag zuvor, dem 14. September, hatte sie die Chiefs beim Spiel gegen die Denver Broncos unterstützt. Damals saß Hollywood-Star Tom Cruise neben ihr. Cruise erzählte später in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, Swift habe ihm während der Partie die Regeln des Footballs erklärt. Moderator Jimmy Fallon wollte von dem Schauspieler wissen, worüber man sich unterhalte, wenn der „größte Filmstar der Welt“ neben dem „größten Künstler der Welt“ sitze. Cruise antwortete: „Sie hat mir Football beigebracht. Wirklich. Sie hat mir das Spiel erklärt. Zunächst einmal ist sie ein Genie. Ich verfolge sie, seit sie ein Kind war.“

Der ‚Mission: Impossible‘-Star hatte nach eigener Aussage lange kein Footballspiel mehr besucht. Umso mehr habe er den gemeinsamen Abend genossen: „Ich war seit der Zeit vor Corona bei keinem Footballspiel mehr, weil ich gearbeitet habe und so weiter. Deshalb war es schön, dort zusammenzusitzen und diesen Moment zu erleben. Sie kennt sich aus.“ Swift selbst hatte in der Vergangenheit offen erzählt, dass sie vor ihrer Beziehung mit Kelce kaum Ahnung von Football gehabt habe. Cruise berichtete, die Sängerin habe ihm sogar erzählt, wie geduldig ihr damaliger Partner ihr die Regeln nähergebracht habe. „Als sie Travis kennenlernte, wusste sie nichts über Football“, sagte Cruise. „Sie meinte: ‚Er ist so geduldig.‘ Ich sagte: ‚Das war er bestimmt.‘ Ich glaube, jeder wäre sehr geduldig mit ihr gewesen. Aber jetzt kennt sie sich aus.“ Neben Sport habe sich das Gespräch zwischen Cruise und Swift auch um Filme und Musik gedreht. Der Schauspieler zeigte sich dabei begeistert von ihrer Persönlichkeit: „Sie ist so lustig. Sie hat einen großartigen Sinn für Humor. Und sie ist übrigens auch eine brillante Autorin. Eine brillante Musikerin und Regisseurin. Sie ist sehr vielseitig.“ Cruise gehörte zudem zu den prominenten Gästen bei der aufwendigen Hochzeit von Swift und Kelce.