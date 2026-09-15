Stars Emmy Awards: Taylor Swift sorgt in Sketch für Überraschung

Mariska Hargitay and Taylor Swift - Sketch - 78th Primetime Emmy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 09:00 Uhr

Popstar Taylor Swift und ihre Katze hatten bei den Emmy Awards einen überraschenden Auftritt.

Taylor Swift und ihre Katze sorgten bei den Emmy Awards am Montag (14. September) für eine Überraschung.

Die ‚Opalite‘-Sängerin war zwar nicht im Peacock Theater in Los Angeles anwesend, aber Teil eines vorab aufgezeichneten Sketches an der Seite von Moderatorin Mariska Hargitay. Die Schauspielerin schlüpfte dabei in ihre ‚Law Order: Special Victims Unit‘-Rolle Olivia Benson und forderte ihre Kollegen auf, „wie Swifties zu denken“, um die wichtigste Frage des Abends zu beantworten: „Wird Taylor Swift bei den Emmys sein?“

Als sie ein „Ermittlungsboard“ hervorholten, spielte der Sketch auf Taylors Vorliebe für Easter Eggs an. Die Ermittler zogen Verbindungen zwischen verschiedenen Hinweisen: So führte beispielsweise die Glückszahl der Sängerin, die 13, zu ‚DTF St. Louis‘, weil die Serie 13 Nominierungen erhalten hatte. Von dort ging es weiter nach St. Louis im US-Bundesstaat Missouri und schließlich nach Kansas City, Missouri, wo der Footballspieler Travis Kelce, Taylors Partner, für die Kansas City Chiefs spielt. Während sie über die möglichen Zusammenhänge rätselten, betrat Taylor selbst im grauen Anzug den Raum und sagte: „Hey Leute, das ergibt doch alles keinen Sinn.“

Ice-T fragte: „Und wer hat dich darum gebeten, Rookie? Unser Täter hat ein klares Muster. Vieles davon passt nicht zusammen, und ich glaube nicht, dass alles ein Hinweis ist.“ Mariska entgegnete: „Für die Swifties schon.“ Taylor sagte daraufhin eine Reihe von Wörtern, bei denen es sich möglicherweise um echte Hinweise auf ihre Pläne handelte: „Saccharide, Widder, aus dem Weinberg, Norden oder Süden.“ Anschließend mutmaßte sie, dass die echte Taylor Swift höchstwahrscheinlich zu Hause bei ihren drei Katzen sei, von denen eine Olivia Benson heißt. Als Taylor die betreffende Katze auf dem Arm hielt, sagte Mariska: „Moment, ich bin Olivia Benson.“

Die ‚The Fate of Ophelia‘-Interpretin hatte zuvor darauf bestanden, dass sie bei der Zeremonie nicht auftreten werde. Im Clip sagte sie jedoch: „Vielleicht macht sie ja einen dieser coolen vorab aufgezeichneten Sketche, um die Moderatorin zu unterstützen.“ Der Sketch endete mit der typischen ‚Law Order‘-Titelmusik. Taylor und Mariska stellten dabei fest, wie „cool“ es sei, die ikonische Melodie zu hören. Die echte Taylor war allerdings nicht zu Hause, um die Emmys zu verfolgen. Stattdessen wurde sie beim ersten Spiel der Saison von Travis Kelce gesichtet. Sie feuerte die Kansas City Chiefs beim Spiel gegen die Denver Broncos an und saß dabei neben Tom Cruise.