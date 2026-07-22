Stars Travis Kelce und Taylor Swift sangen bei Hochzeit zusammen

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 19:00 Uhr

Travis Kelce und Taylor Swift traten bei ihrer Hochzeit gemeinsam auf.

Der 36-jährige Sportstar und die erfolgreiche Sängerin standen bei ihrer kürzlich in New York City gefeierten Hochzeit gemeinsam auf der Bühne. Der frühere NFL-Spieler Ross Tucker gab zu, von Travis‘ musikalischem Talent überrascht gewesen zu sein.

Bei einem Auftritt im ‚Ross Tucker Football Podcast‘ sagte Ross zu Travis‘ Bruder Jason: „Ich erinnere mich, dass du und ich über diesen Abend gesprochen haben: Sind diese beiden einfach in allem gut?“ Er fügte hinzu: „Vielleicht sind sie das tatsächlich. Also, er kann wirklich singen … Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, dass er das beruflich macht. Er ist ein guter Sänger.“

Jason stimmte dem Podcast-Moderator daraufhin zu und erklärte, Travis habe schon immer eine gute Stimme gehabt. Er sagte: „Trav konnte schon immer eine Melodie halten. Natürlich verblasste das im Vergleich zu einigen anderen Leuten, die an diesem Abend gesungen haben, aber er hat sich ganz ordentlich geschlagen.“ Dann fügte er noch scherzhaft hinzu, dass die Tuckers dafür im Beer Pong überlegen seien: „Ich glaube nicht, dass ich jemals einen besseren Beer-Pong-Spieler als Ross Tucker getroffen habe. Wir können also ganz passabel singen. Trav ist sehr gut. Aber ja.“

Travis begann 2023 eine Beziehung mit Taylor. Patrick Mahomes, Travis’ Teamkollege bei den Chiefs, behauptete später, die Sängerin habe dazu beigetragen, aus dem NFL-Franchise ein „weltweit bekanntes Team“ zu machen. Patrick sagte dem Magazin ‚Time‘: „Die Chiefs entwickelten sich von einem landesweit bekannten Team, das auch ein wenig international wahrgenommen wurde, zu einem wirklich globalen Team. Das kam durch Taylors Fangemeinde.“

Patrick gab außerdem zu, von Taylors Arbeitseinstellung beeindruckt zu sein. Er erklärte, sie sei ständig damit beschäftigt, „ein Musikvideo zu drehen, einen Song zu singen oder einen Song zu schreiben“. Der Quarterback, der weithin als einer der besten Spieler der NFL gilt, sagte: „Ich habe inzwischen viele berühmte Menschen in meinem Leben kennengelernt. Taylor ist wahrscheinlich der bodenständigste Mensch, der schon so lange auf diesem Niveau im Rampenlicht steht. Sie arbeitet wirklich immer. Selbst wenn sie sich eine Auszeit nimmt, arbeitet sie an irgendetwas.“