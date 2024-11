Stars Taylor Swift: Kein Thanksgiving mit Travis Kelce

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 11:00 Uhr

Die Musikerin wird wohl auch dieses Jahr den Feiertag ohne ihren Liebsten verbringen müssen.

Laut Donna Kelce ist es unwahrscheinlich, dass Taylor Swift Thanksgiving mit Travis Kelce feiern wird.

Die 34-jährige Popsängerin verbrachte den US-Feiertag bereits im vergangenen Jahr ohne ihren Freund. Wegen ihres vollen Terminkalenders infolge der ‚Eras‘-Tour glaubt Travis‘ Mutter Donna nicht, dass Taylor dieses Jahr mit den Kelces feiern kann.

Auf die Frage, ob sie ein großes Familienfest planen, erklärte Donna, dass sie nicht viel vorhätten, da Travis am nächsten Tag ein Football-Spiel habe. In der ‚Today‘-Show verriet sie: „Ich werde bei einem Footballspiel sein. Travis spielt am Tag nach Thanksgiving. Wisst ihr, Football ist immer an den Feiertagen. Nicht, dass irgendetwas geplant wäre. Ich denke, wir werden einfach beim Football-Spiel sein.“ Anschließend wurde Donna gefragt, ob die ‚All Too Well‘-Hitmacherin dabei sein werde. Daraufhin gab die 72-Jährige an: „Sie ist im Moment ziemlich beschäftigt.“

Taylor ist derzeit für die letzten Shows ihrer rekordverdächtigen Tour in Kanada. Ihr letzter Termin vor Thanksgiving ist am 23. November in Toronto, bevor sie am 6. Dezember in Vancouver erwartet wird.