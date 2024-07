Besondere Ehre Taylor Swift mit Stein auf Gelsenkirchener „Walk of Fame“ geehrt

Diese Bodenplatte mit dem Konterfei Taylor Swifts und den Daten ihrer Konzerte in Gelsenkirchen lässt sich temporär auf dem "Walk of Fame" der Stadt finden. (lau/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 18:19 Uhr

Gelsenkirchen hat seine neueste Attraktion zu Ehren von Popstar Taylor Swift enthüllt: Auf dem "Walk of Fame" der Stadt hat die Sängerin vorübergehend ihre eigene Bodenplatte.

Vom 17. bis 19. Juli wird Popstar Taylor Swift (34) Gelsenkirchen vermutlich in Ekstase versetzen. Drei Konzerte spielt der wohl aktuell größte Musikstar des Planeten nämlich zwischen Mittwoch und Freitag in der Stadt im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen bereitet sich schon seit Wochen auf dieses Mega-Event vor. So hängen bereits seit Anfang des Monats gelbe Ortsschilder in der Stadt, auf denen neben einem Porträt der Sängerin "Swiftkirchen" statt Gelsenkirchen steht. Jetzt hat Swift auch einen eigenen Stein auf dem Gelsenkirchener "Walk of Fame" erhalten.

Taylor-Swift-Festtage in Gelsenkirchen

Am Dienstag (16. Juli) enthüllte Oberbürgermeisterin Karin Welge (62) die Bodenplatte des Popstars im Stadtteil Buer, wie unter anderem aus einem Instagram-Beitrag der Politikerin hervorgeht. Der städtische "Walk of Fame" ist eigentlich nur bekannten Persönlichkeiten vorbehalten, die in enger Verbindung zu Gelsenkirchen stehen – wie etwa Schalke-Legende Rudi Assauer (1944-2019). Deshalb wird der Stein nach den drei Konzerten "wieder durch eine neutrale Platte ersetzt", wie es auf der Webseite Gelsenkirchens heißt.

Die temporäre Bodenplatte bietet dennoch ein hervorragendes Fotomotiv für die "Swifties" genannten Fans der US-Amerikanerin. Neben diesem Pflasterstein gibt es auch andere Swift-Attraktionen in Gelsenkirchen zu bestaunen. Auf dem Heinrich-König-Platz lässt sich etwa an den Konzerttagen das sogenannte "Taylor Town" finden, wo Fans Karaoke singen können, DJs Musik auflegen und es auch einen Tattoo-Stand gibt. Pappaufsteller der Sängerin zieren das Stadtbild, und laden ebenso zu Selfies und Fotos ein wie eine lokale Straßenbahn, auf der ebenfalls das Konterfei Swifts prangt.