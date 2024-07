Stars Taylor Swift: Panne bei ihrem Konzert

Taylor Swift performs in Dublin June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 14:27 Uhr

Die Sängerin blieb am Samstag in Dublin auf einer Plattform über der Bühne stecken.

Taylor Swift blieb bei ihrem Konzert in Dublin auf einer Plattform über der Bühne stecken.

Die 34-jährige Sängerin trat am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer aktuellen ‚The Eras’-Tournee gleich zweimal in der irischen Hauptstadt auf. Nach einem reibungslosen Ablauf am Freitagabend kam es am Samstag (29. Juni) jedoch zu einer peinlichen Panne, als die Bühnentechnik teilweise versagte und Taylor deshalb zwangsweise auf einer erhöhten Plattform ausharren musste. Auf verschiedenen Aufnahmen des Konzerts ist die Popikone auf dem schwebenden Block zu sehen, während sie ihren Song ‚The Smallest Man Who Ever Lived‘ zum Besten gibt. Im Gegensatz zu ihren Tänzern blieb Taylor jedoch in der Luft stecken und musste von Performer Jan Ravnik gerettet werden, der ihr zurück auf die Bühne half.

Trotz des Zwischenfalls schaffte es die ‚Shake It Off‘-Interpretin, das Lied und die dazugehörige Performance erfolgreich zu beenden. Von ihren anwesenden Fans erhielt sie dafür erwartungsgemäß tosenden Applaus. Ihre aktuelle Tournee führt Taylor auch nach Deutschland, wo sie ab Mitte Juli in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen wird.