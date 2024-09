Hand in Hand Taylor Swift: Pizza-Date mit Travis Kelce in New York

Travis Kelce und Taylor Swift sind seit rund einem Jahr ein Paar. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 17:08 Uhr

Taylor Swift feuerte ihren Partner Travis Kelce beim Auftakt der NFL-Saison an. Den Sieg der Kansas City Chiefs feierte das Paar einen Tag später mit einem Abendessen in einer New Yorker Pizzeria.

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sorgen mit weiteren Pärchenbildern für Begeisterung. Zuletzt unterstützte der Popstar seinen Partner beim ersten Spiel der neuen NFL-Saison, das die Kansas City Chiefs gewinnen konnten. Den Sieg seiner Mannschaft feierten Kelce und Swift am Folgetag bei einem gemeinsamen Abendessen. Bilder, die unter anderem der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen sie vor der Pizzeria Lucali in Brooklyn, New York City.

Hand in Hand und von mehreren Securitykräften begleitet, betraten Swift und Kelce das Restaurant. Für ihr Date entschied sich die Sängerin, die in New York zu Hause ist, für ein transparentes Shirt, schwarze Shorts, einen blauen Blazer und hohe Stiefel. Der Footballer trug eine gestreifte Hose und einen weißen Pullunder.

Endlich mehr Zeit füreinander?

Taylor Swift und Travis Kelce sind jeweils schwer beschäftigt – dennoch versuchen sie offenbar, jede freie Minute gemeinsam zu verbringen. Bereits in der vergangenen Saison saß die Musikerin bei Spielen ihres Partners auf der Tribüne und zeigte sich danach mit ihm beim Feiern. Kelce unterstütze sie im Gegenzug bei den Konzerten ihrer "The Eras"-Tour. Aktuell sind die Terminkalender der beiden aber etwas entspannter: Swift hat eine zweimonatige Tour-Pause und spielt erst am 18. Oktober wieder ein Konzert. Das nächste Spiel der Chiefs findet am 15. September gegen die Cincinnati Bengals statt.

Das aktuell wohl populärste Promi-Paar der Welt ist seit rund einem Jahr zusammen und sorgt mit gemeinsamen Bildern immer wieder für Euphorie bei den Fans. Zuletzt erregte jedoch ein angeblich geleakter Trennungsvertrag, der die Beziehung als PR-Stunt enttarnen sollte und als Trennungstag den 28. September dieses Jahres festlegte, die Gemüter. Bei dem Dokument soll es sich um eine Fälschung handeln.