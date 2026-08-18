Stars Madonna räumt bei den MTV VMAs 2026 ab: 11 Nominierungen – Taylor Swift jagt den Allzeit-Rekord

Madonna - MTV VMAS 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 19:00 Uhr

Madonna räumt bei den MTV VMAs 2026 ab: 11 Nominierungen – Taylor Swift jagt den Allzeit-Rekord.

Madonna könnte bei den MTV Video Music Awards 2026 zum großen Star des Abends werden.

Die Pop-Ikone geht mit gleich elf Nominierungen ins Rennen. ‚MTV‘ hat am Dienstag (18. August) die vollständige Liste veröffentlicht. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Madonna auch Jahrzehnte nach ihren größten Erfolgen zu den Schwergewichten der Musikbranche zählt. Bislang hat sie 19 wettbewerbsfähige VMAs gewonnen. Bereits 1986 wurde sie als erste Solokünstlerin mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet. Ihr gemeinsamer Song mit Sabrina Carpenter, ‚Bring Your Love‘, ist in der Kategorie Song of the Year nominiert. ‚Confessions II – The Film‘ tritt im Rennen um das Video of the Year an. Zudem gehört Madonna zu den Nominierten für Artist of the Year.

Knapp hinter ihr folgt Taylor Swift mit neun Nominierungen. Damit hat die Sängerin die Chance, zum erfolgreichsten Act in der Geschichte der VMAs aufzusteigen. Bereits ein weiterer Sieg würde ihr den alleinigen Rekord bescheren. Zu ihren Nominierungen gehören Video of the Year für ‚The Fate of Ophelia‘, Artist of the Year und Best Pop. Ariana Grande und Sabrina Carpenter kommen jeweils auf sieben Nominierungen. Bruno Mars, PinkPantheress und Zara Larsson wurden jeweils fünfmal berücksichtigt. BLACKPINK-Star LISA erhielt vier Nominierungen, während Shakira, Tate McRae, GENER8ION und Yung Lean jeweils dreimal ins Rennen gehen. In der Kategorie Artist of the Year treffen Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter und Morgan Wallen aufeinander. Beim Video of the Year treten Taylor Swifts ‚The Fate of Ophelia‘, Madonnas ‚Confessions II – The Film‘, Ariana Grandes ‚hate that i made you love me‘, Bruno Mars‘ ‚I Just Might‘, Sabrina Carpenters ‚Tears‘ sowie GENER8IONs ‚STORM‘ mit Yung Lean gegeneinander an.

Auch zahlreiche Newcomer erhalten bei den diesjährigen VMAs ihre Chance. GENER8ION und Yung Lean führen das Feld mit jeweils drei Nominierungen für ‚STORM‘ an. Die K-Pop-Gruppe CORTIS und der virale Newcomer Stella Lefty, der mit ‚Boston‘ bekannt wurde, erhielten jeweils zwei Nominierungen. Für Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore und Sienna Spiro sind es die ersten VMA-Nominierungen. Die Kategorie Best Dance feiert erstmals seit 2019 ihr Comeback. Nominiert sind unter anderem Tate McRaes ‚Nobody’s Girl‘, Bebe Rexha und Faithless mit ‚New Religion‘, Harry Styles‚ ‚Aperture‘, Lady Gaga und Doechiis ‚RUNAWAY‘, Madonnas ‚Confessions II – The Film‘, PinkPantheress‘ ‚Stateside‘ mit Zara Larsson sowie Slayyyters ‚DANCE…‘.

Die MTV VMAs 2026 werden am Sonntag, dem 27. September, live aus dem Peacock Theater in Los Angeles übertragen. Die Show beginnt um 19.30 Uhr ET beziehungsweise 16.30 Uhr PT und ist in den USA parallel auf ‚MTV‘ sowie im Stream bei ‚Paramount+‘ zu sehen.