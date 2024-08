Überraschung zum "The Eras Tour"-Finale Taylor Swift überrascht mit fünf Special Guests für Wembley-Shows

Taylor Swift tritt noch bis Ende August im Rahmen ihrer "The Eras Tour" in Europa auf. (the/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 16:27 Uhr

Bald findet das große Finale von Taylor Swifts "The Eras Tour" mit fünf Konzerten in London statt. Für ihre Fans hält die Künstlerin eine große Überraschung bereit: Zusätzlich zur Vorband Paramore werden fünf weitere Special Guests im Wembley Stadion auftreten.

Von 15. bis 20. August wird Taylor Swift (34) fünf Mal im Londoner Wembley Stadion auftreten und dort den europäischen Teil ihrer "The Eras Tour" abschließen. Am Montag (5. August) überraschte die erfolgreiche Musikerin ihre Fans mit einer Ankündigung in ihrer Instagram-Story. Neben der Vorband Paramore werden in London noch weitere Künstlerinnen als Special Guests vor Swifts eigener Show auftreten – unter anderem darf Suki Waterhouse (32), die Freundin von Schauspieler Robert Pattinson (38), als Vorband ihre Musik im Stadion zum Besten geben.

"Ich wollte euch etwas mitteilen, das kurz bevorsteht und wegen dem ich so aufgeregt bin: Wir fügen fünf unglaubliche Künstlerinnen zu unseren fünf Wembley Shows hinzu, die vor Paramore spielen werden!!", schreibt Taylor Swift auf Instagram zu den Tour-Daten in London. "Ich habe sie gefragt, ob sie auf dieser Tour spielen wollen, weil ich ihre Musik liebe und ich glaube, dass sie es absolut rocken werden im Wembley Stadion!! Los, checkt ihre Musik aus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das werden fünf lustige Abende!!!"

Diese Special Guests treten in London auf

Darunter sind die Künstlerinnen verlinkt, die die Sängerin für ihre London-Konzerte mit auf die Bühne holt: Den Anfang macht am 15. August die Sängerin Sofia Isella (19), am 16. August tritt Holly Humberstone (24) auf, am 17. August Suki Waterhouse, am 19. August Maisie Peters (24) und am 20. August Raye (26). Sie alle zeigen sich auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts restlos begeistert von dieser Möglichkeit.

Große Ehre für Suki Waterhouse

Suki Waterhouse schreibt beispielsweise zu einem "The Eras Tour"-Plakat: "Es fühlt sich wie eine Ehre an, einfach gleichzeitig mit Taylor Swift zu existieren, geschweige denn ein Opener für sie auf der größten und besten Tour aller Zeiten zu sein. Ein Traum wird wahr, aus dem ich nie aufwachen möchte. Spiele im Wembley-Stadion in meiner Heimatstadt!!!"