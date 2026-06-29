Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Sind sie bereits verheiratet?

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 14:00 Uhr

Taylor Swift könnte bereits verheiratet sein, nachdem sie vor ihrer Hochzeit heimlich den Bund mit Travis Kelce geschlossen hat.

Die Sängerin plant Berichten zufolge, den NFL-Star am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstags (04. Juli) zu heiraten. Viele Medien gehen davon aus, dass sie zunächst eine intime Feier mit rund 100 Gästen veranstalten werden, bevor sie eine riesige Feier im legendären Madison Square Garden in New York City abhalten – doch nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass Taylor und Travis möglicherweise bereits Mann und Frau sind.

Die Kolumne ‚PageSix‘ der ‚New York Post‘ berichtet, dass das Paar sich wahrscheinlich noch vor dem großen Tag im privaten Rahmen das Ja-Wort geben wird; und ein Insider teilte der Zeitung mit, dass die beiden möglicherweise bereits verheiratet sind. Der Insider sagte: „Ich halte es für möglich, dass es bereits geschehen ist.“ Den jüngsten Berichten zufolge plant das Paar eine intime Zeremonie, gefolgt von einer viel größeren Feier am Feiertagswochenende zum 4. Juli. Berichte in ‚PageSix‘ und der ‚New York Times‘ behaupten, das Paar habe den Madison Square Garden als Veranstaltungsort für die Feierlichkeiten ausgewählt, wobei zunächst eine Veranstaltung mit rund 100 engen Familienmitgliedern und Freunden stattfinden soll, bevor ein größerer Empfang mit angeblich 1.000 bis 2.000 Gästen folgt.

‚Rolling Stone‘ hat zudem berichtet, dass die 78-jährige Fleetwood-Mac-Legende Stevie Nicks „voraussichtlich an diesem großen Tag auftreten wird“, während PageSix vermutet, dass auch Tim McGraw, der Taylor zu einer ihrer frühen Hit-Singles inspirierte, die Gäste während der Feierlichkeiten unterhalten wird.