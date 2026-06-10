Musik Taylor Swift singt besonderes Duett mit Toy-Story-Legende bei Filmpremiere

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 11:00 Uhr

Taylor Swift hat bei der Premiere von ‚Toy Story 5‘ gemeinsam mit Randy Newman den Song ‚You’ve Got A Friend In Me‘ gesungen.

Die 36-jährige Popsängerin überraschte das Publikum bei der Premiere des neuen Disney-Pixar-Films am Dienstag (09. Juni). Der Film enthält ihren neuen Song ‚I Knew It, I Knew You‘. Nachdem sie zunächst über den roten Teppich gelaufen war, kehrte Taylor nach dem Abspann auf die Bühne zurück und performte zwei Lieder. Zunächst präsentierte sie ihren neuen Song, bevor sie Randy Newman auf die Bühne holte. Gemeinsam sangen sie den berühmten Titelsong der Filmreihe ‚You’ve Got A Friend In Me‘. ‚I Knew It, I Knew You‘ wurde speziell für den Film geschrieben und wird aus der Perspektive der Cowboy-Puppe Jessie erzählt. Der Song markiert zugleich eine Rückkehr Taylors zu ihren Country-Wurzeln.

Die Darsteller und Mitarbeiter der Produktion wussten jedoch nichts von ihrer Beteiligung. Bei einer Podiumsdiskussion auf dem SXSW London Festival erklärte VFX-Supervisor Thomas Jordan, dass nur eine „sehr kleine Gruppe“ von dem Song wusste, weil Disney und Pixar eine spezielle Version des Films ohne das Lied erstellt hatten, um das Geheimnis zu bewahren. Laut ‚Variety‘ sagte er: „Das Team, das ‚Toy Story 5‘ gemacht hat, wusste bis letzte Woche nichts von diesem Geheimnis.“ Jordan verriet außerdem, dass Taylor selbst die Produzenten kontaktiert hatte. Er sagte: „Es stellte sich heraus, dass Taylor Swift ein riesiger Toy-Story-Fan ist – wie viele von uns. Sie durfte eine frühe Fassung des Films sehen, noch bevor er fertiggestellt war. Danach schrieb sie den Song und fragte uns, ob wir ihn verwenden möchten.“

Als der Song angekündigt wurde, schrieb Taylor in den sozialen Medien, dass sie schon immer davon geträumt habe, Musik für die Figuren von ‚Toy Story‘ zu schreiben. Neben einem Video, das sie als Kind im Jessie-Kostüm zeigt, schrieb sie: „Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren zu schreiben, die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten Toy-Story-Film gesehen habe. Ich habe mich sofort in ‚Toy Story 5‘ verliebt, als ich die frühe Version sehen durfte, und ich schrieb diesen Song direkt nach der Vorführung. Manchmal weiß man es einfach, oder?“

‚I Knew It, I Knew You‘ entstand gemeinsam mit Taylors langjährigem Produzenten und Songwriting-Partner Jack Antonoff. Über ihre offizielle Website veröffentlichte sie außerdem drei exklusive CD-Versionen des Songs: die Filmfassung, eine Akustikversion und eine Piano-Version, jeweils mit alternativen Gesangsspuren und unterschiedlicher Produktion.