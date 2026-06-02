Musik Nach monatelangen Fan-Spekulationen: Taylor Swift enthüllt Überraschungssong für ‚Toy Story 5‘

Taylor Swift - 14 May 2026 - Famous - in Manhattan New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin gibt auf Instagram aufregende News bekannt: Diese Woche erscheint ihr neuer Song für den kommenden Film 'Toy Story 5'.

Taylor Swift hat bestätigt, dass sie einen Originalsong für den kommenden Film ‚Toy Story 5‘ von Disney und Pixar geschrieben hat – nach monatelangen Spekulationen der Fans.

Die 36-jährige Sängerin gab am Montag (1. Juni) auf Instagram bekannt, dass ihr neuer Song mit dem Titel ‚I Knew It, I Knew You‘ im fünften Teil der Animationsreihe zu hören sein wird. Der Track soll am Freitag (5. Juni) erscheinen, noch vor dem Kinostart von ‚Toy Story 5‘ am 19. Juni.

Taylor schrieb auf Instagram: „Es ist eine ‚Toy Story‘ – ihr habt es gewusst! Mein neuer Originalsong ‚I Knew It, I Knew You‘ für Disney und Pixars ‚Toy Story 5‘ gehört euch am 5. Juni.“ Die Grammy-Preisträgerin erklärte außerdem, dass das Projekt für sie eine besondere Bedeutung habe, da sie seit ihrer Kindheit mit der beliebten Animationsreihe verbunden sei. Sie habe „schon immer davon geträumt, für diese Figuren schreiben zu dürfen“, die sie liebe, seit sie als fünfjähriges Kind den ersten ‚Toy Story‘-Film gesehen habe.

Die ‚Cruel Summer‘-Interpretin ergänzte: „Ich habe mich sofort in ‚Toy Story 5‘ verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einer frühen Phase sehen zu dürfen, und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung nach Hause kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?“ Zum Abschluss ihrer Ankündigung erklärte Taylor: „Ihr könnt ihn jetzt exklusiv auf meiner Website vorbestellen und ‚Toy Story 5‘ ab dem 19. Juni im Kino sehen.“

Die Sängerin ergänzte den Beitrag mit mehreren Bildern, darunter ein Foto von sich selbst, umgeben von Blumen. Weitere Bilder deuteten offenbar Artwork zu Original-, Piano- und Akustikversionen des Songs an. Taylor teilte in ihrer Story außerdem Links zu drei Sammler-CDs und beschrieb diese als Editionen mit „einzigartigem Gesang und besonderer Produktion“.

Die Spekulationen rund um die Zusammenarbeit hatten sich seit April verstärkt, nachdem auf Taylors Website kurzzeitig ein ‚Toy Story‘-inspiriertes Countdown-Element erschienen war. Es zeigte einen blauen Himmel mit weißen Wolken – ähnlich der Bildsprache der Pixar-Filme – und war nur etwa zehn Minuten sichtbar, bevor es wieder verschwand.

In derselben Woche wurde Taylor in New York City fotografiert: Sie trug ein blau-weiß gestreiftes Kleid, rote Absätze und eine gelbe Tasche. Die Fans vermuteten daraufhin, dass die Farbwahl auf Figuren und Bildmotive aus den ‚Toy Story‘-Filmen anspielte. Ein User schrieb vergangenen Monat auf X: „Wenn Taylor einen Originalsong für ‚Toy Story 5‘ ankündigt, könnte das Internet tatsächlich explodieren. Disney + Taylor ist eine Traumkombination.“