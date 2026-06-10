Stars Taylor Swift ließ Tom Hanks und Tim Allen bei ‚Toy Story 5‘-Premiere diesen Gegenstand signieren

Taylor Swift with Tom Hanks, Tim Allen and Joan Cusack at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 18:00 Uhr

Taylor Swift brachte diese Woche einen geliebten Gegenstand aus ihrer Kindheit zur Premiere von 'Toy Story 5' mit.

Taylor Swift bat Tom Hanks und Tim Allen bei der Premiere des neuen Films, ihre originale VHS-Kassette von ‚Toy Story‘ zu signieren.

Die 36-jährige Pop-Ikone – deren neuer Song ‚I Knew It, I Knew You‘ im Film zu hören ist – war am Dienstag (9. Juni) bei der Premiere von ‚Toy Story 5‘ anwesend und konnte nicht widerstehen, die beiden Schauspieler um Autogramme auf ihrer Ausgabe des Disney-Pixar-Klassikers von 1995 zu bitten.

Auf Fotos von der Veranstaltung ist zu sehen, wie Taylor angeregt mit Tom und Tim spricht, die Woody und Buzz Lightyear in jedem Film der Reihe ihre Stimmen geliehen haben. Auch Joan Cusack stand bei ihnen, die als Jessie, das Cowgirl, seit ‚Toy Story 2‘ Teil der beliebten Reihe ist. Tom verriet später gegenüber ‚USA Today‘, warum er die VHS für Taylor signierte, auch wenn die beiden kein Selfie machten. Er sagte: „Ich habe kein Selfie gemacht, aber ich habe ihre originale VHS-Kassette des ersten ‚Toy Story‘-Films signiert!“ Der Schauspieler scherzte außerdem, Taylor hätte etwas noch Ikonischeres zum Signieren mitbringen können. Er sagte: „Ich habe ihr gesagt, sie hätte den VHS-Player mitbringen sollen, damit wir auch den hätten signieren können. Der könnte dann ebenfalls ins Smithsonian Museum kommen.“

Nachdem sie über den roten Teppich gegangen war, wechselte Taylor ihr Outfit und trat nach dem Ende des Films erneut auf die Bühne, um zwei Songs zu performen. Zunächst präsentierte sie den Fans ‚I Knew It, I Knew You‘, bevor sie gemeinsam mit Randy Newman ein besonderes Duett von ‚You’ve Got A Friend In Me‘ sang.

‚I Knew It, I Knew You‘ wurde zusammen mit ihrem langjährigen Mitarbeiter Jack Antonoff geschrieben und produziert. Taylor veröffentlichte über ihre offizielle Website drei exklusive CD-Versionen, die jeweils unterschiedliche Fassungen des Songs enthalten – die Filmversion, eine Akustikversion und eine Piano-Version – jeweils mit alternativen Gesangsspuren und Produktionen. Als der Song angekündigt wurde, gestand Taylor in den sozialen Medien, dass sie „schon immer davon geträumt“ habe, Musik für ‚Toy Story‘ zu schreiben. Neben einem Video, das sie als Kind im Jessie-Kostüm zeigt, schrieb sie: „Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren schreiben zu dürfen, die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten ‚Toy Story‘-Film gesehen habe. Ich habe mich sofort in ‚Toy Story 5‘ verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einer frühen Fassung zu sehen, und ich habe diesen Song geschrieben, sobald ich nach der Vorführung nach Hause kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?“